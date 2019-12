Caso Nisman. Diego Lagomarsino: "La pericia de Gendarmería es un absurdo" Fuente: Archivo - Crédito: Enrique Villegas

27 de diciembre de 2019 • 10:28

El técnico informático Diego Lagomarsino, procesado por la muerte del Alberto Nisman, señaló que " la pericia de Gendarmería es un absurdo" tras las declaraciones vertidas por la ministra de Seguridad Sabina Frederic, quien anticipó en las últimas horas que revisarán el informe que indicó que al fiscal lo asesinaron.

En ese sentido, Lagomarsino se preguntó que "si fuera tan seria y libre de errores, ¿cuál sería el problema de que la confronten con la del Cuerpo Médico Forense?".

El técnico informático insistió en declaraciones a El Destape Radio en que viene pidiendo que "se revise la pericia de Gendarmería desde antes que se realice la junta" y destacó que "no sólo el Cuerpo Médico Forense no ve signos de accionar homicida, sino que coincide con lo que dice Policía Federal".

"En foja 53-54 la Policía Federal hace un dibujo de cómo estaba Nisman y lo pone parado de pie disparándose a sí mismo frente al espejo. Nadie habla de eso", relató Lagomarsino. Asimismo destacó que "el Cuerpo Médico Forense, que hace miles de pericias por año, no 'vio' entre comillas los golpes que luego vieron la Gendarmería".

"Gendarmería hizo una pericia on demand que va a ser una mancha muy seria sobre esa institución", planteó. Además destacó que "encontraron ketamina después de 2 años y medio, cuando todas las publicaciones dicen que no se puede encontrar luego de 1 año a -20 grados", y afirmó que "hasta ahora nadie de Gendarmería dio la cara en esta causa".

"Yo estoy procesado como partícipe necesario de la muerte de Alberto pero no sabemos de quién. Es un absurdo", señaló a título personal. Además agregó que "a él no lo acusaron de haberle prestado el arma y haber cometido un ilícito en ese préstamo", y concluyó que "no hay ninguna prueba que lo vincule".