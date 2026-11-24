El médico y exfuncionario del área de Salud Pablo Atchabahian es indagado este martes, por segunda vez, en la causa que investiga múltiples irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los investigadores le atribuyen haber actuado como una suerte de director informal del organismo y haber representado allí los intereses de la droguería Suizo Argentina.

Atchabahian, que ya cuenta con un procesamiento confirmado en esta misma causa como miembro de una asociación ilícita, llegó a los tribunales acompañado de su abogado Marcelo Fraguerias Frías y comenzó a declarar a las 11.30, en el marco de una ampliación del caso.

La intención del médico era la de declarar y hacer frente a las preguntas que tuviera para hacerle el fiscal del caso, Franco Picardi.

Para el fiscal, que investiga un presunto esquema de desvío de fondos y sobreprecios en la compra de insumos médicos, la agencia fue “cooptada” por un grupo de droguerías, entre las cuales Suizo Argentina tenía un especial grado de injerencia en el organismo a través de intermediarios. Uno de ellos sería Atchabahian.

Pablo Atchabahian entrando a Comodoro Py para declarar en la causa Andis Soledad Aznarez

La prueba reunida en la causa sugiere que Atchabahian, sin ser empleado de la ANDIS ni de Suizo Argentina, tenía cierto grado de injerencia en el organismo. Entre los elementos que sustentan esa hipótesis figuran mensajes en los que transmite instrucciones a funcionarios de la agencia para remover personal o congelar pagos por “jugar mal”. En esas comunicaciones, él mismo se presenta como un “soldado” de la firma.

Al procesarlo, en el primer tramo de la investigación, el juez Sebastián Casanello entendió que Atchabahian había actuado como un operador paraestatal e interlocutor gerencial “en las sombras”.

El médico fue el único de los imputados que estuvo detenido en la causa, aunque por un breve período y bajo arresto domiciliario.

Hoy el caso está en manos del juez Ariel Lijo, que subroga el juzgado N° 11. Será quien deba resolver la situación procesal de Atchabahian y de los otros 38 imputados que fueron o serán indagados en esta segunda etapa de la investigación.

Funcionario

Atchabahian registra un largo recorrido como funcionario del ámbito de la Salud. Fue secretario de Salud de Pilar, funcionario del Ministerio de Salud bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal y director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la propia ANDIS durante el gobierno de Mauricio Macri.

Pablo Atchabahian, con el exintendente Humberto Zuccaro, cuando era funcionario en Pilar

Audios

La causa nació tras la difusión de una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, de origen desconocido, en los que se describe un esquema de coimas en la agencia y se menciona a Karina Milei. Buena parte de la estrategia de las defensas, en particular la de los dueños de la droguería Suizo Argentina, pasa por cuestionar esas grabaciones e intentar, por esa vía, hacer caer el caso.

El fiscal Picardi, en cambio, sostuvo que la causa -que ya cuenta con X procesados- se desarrolló de manera independiente a esas grabaciones.

El peritaje, a cargo de la Gendarmería, concluyó este mes. Los especialistas detectaron indicios de posibles ediciones, pero no pudieron determinar si la voz era la de Spagnuolo ni establecer que se hubiera utilizado inteligencia artificial.

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