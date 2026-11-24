El legislador Facundo Del Gaiso amplió hoy la denuncia penal contra el jefe de los árbitros Federico Beligoy luego de que LA NACION informó este domingo que también tiene una casa en el barrio privado Saint Thomas, uno de los más exclusivos de la zona sur del Gran Buenos Aires.

La propiedad tiene 339 m² construidos y está a su nombre desde febrero de 2023, según documentos oficiales de Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense a los que accedió LA NACION.

Dentro del sector sur del country, Beligoy compró la parcela 176, de 856 m². Según los registros de ARBA, la casa tiene una valuación fiscal de $6.514.485, pero las estimaciones en base a fuentes del sector inmobiliario consultadas por LA NACION ubican su precio de mercado en torno a los US$700.000, aunque algunas valuaciones lo elevan hasta los US$900.000. Se trata de estimaciones de precio, no del valor de compra que figura en la escritura.

La propiedad se suma a un departamento de 380 m² en el barrio porteño de Villa Devoto, escriturado en US$490.000, pero con un valor de mercado estimado en más de US$900.000, y a dos departamentos que compró en La Plata en 2023, por los que desembolsó otros US$261.490.

La propiedad de Villa Devoto es un cinco ambientes, a estrenar, con todas las comodidades. En el interior hay un livingcomedor, cocina con lavadero independiente, cuatro habitaciones y tres baños. Y en la terraza, según los planos publicados en la web del emprendimiento, hay parrilla, una superficie donde se puede construir un quincho y un baño más.

La compra del inmueble incluyó dos espacios adicionales en el subsuelo del edificio. Entre ambos aportan otros 43 metros cuadrados.

Uno de los inmuebles de Beligoy Collage

A todo eso se suman un par de automóviles: una camioneta Toyota SW4 4x4 modelo 2023, valuada en alrededor de US$ 50.000, a nombre de Beligoy, y una Jeep Compass modelo 2025 a nombre de su mujer.

Es decir, un acervo patrimonial que rondaría los US$2 millones según los valores de mercado.

Chiqui Tapia y Federico Beligoy Chiqui Tapia; Beligoy

“Los nuevos hechos se suman a los ya denunciados y podrían encuadrar, en principio, en el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal de la Nación, sin perjuicio de los delitos precedentes que pudieran surgir de la investigación y de la calificación que en definitiva corresponda”, dice la presentación que hizo este martes Del Gaiso, integrante de la Coalición Cívica.

La denuncia contra Beligoy quedó trabada por una disputa por la competencia, algo similar a lo que ocurrió con otras causas judiciales vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El juez Daniel Rafecas planteó que debe ir al fuero penal económico y el fiscal Guillermo Marijuán sostuvo que debe quedar en Comodoro Py. Ahora debería intervenir la Cámara Federal, lo que podría demorar el impulso de la investigación. Pero la Corte Suprema ya dijo la semana pasada que el delito de lavado es materia del fuero federal.