Hilda “Chiche” Duhalde, furiosa y con exabrupto incluido por el vacunatorio vip

Hilda “Chiche” Duhalde habló sobre la vacunación suya, la del expresidente Eduardo Duhalde y de sus hijas, tras el escándalo del vacunatorio vip. “Si ustedes dicen que cometí un error, lo cometí”, señaló en un tramo de un reportaje en América TV.

La dirigente peronista se quejó porque todos la señalan por haberse aplicado las dosis de la vacuna contra el Covid de manera irregular, algo que le costó el cargo a Ginés González García.

Chiche Duhalde manifestó en el programa Intratables su disgusto con las críticas que recibe: “¡Parece que todos mean agua bendita en este país!”. “¿De lo único que me pueden preguntar es de eso?”, resaltó.

Además, contó que pasa un mal momento porque es feliz “ayudando a la gente” y durante mucho tiempo, tras el escándalo por la vacuna, “no pude ir ni a la carnicería”. “Estoy como paralizada y no quiero estar más paralizada”, aseguró.

Aclaró que le molesta que la cuestionen por ese hecho “porque tengo demasiadas (sucesos) importantes en mi vida de los que me siento orgullosa”. Agregó que en la Argentina hay gente que siempre quiere remarcar lo peor. “Este país se ha encargado de destruir imágenes de personalidades 200 veces más importantes que yo, que se han tenido que ir del país y volver en un cajón para ser reconocidos”, añadió.

También dijo con ironía que “alguna vez” la gente iba a reconocer que Eduardo Duhalde había sacado al país de la crisis.

Chiche Duhalde también aprovechó para criticar a los “santos” que tuvieron oportunidad de pensarlo dos veces y dijeron que no a la posibilidad de vacunarse. “A lo mejor otro santo, otro que tiene tiempo para pensar, como la filósofa [Beatriz][ Sarlo, que tuvo otra actitud. No sé. Pero lo voy a decir grotescamente: ¡Parece que todos mean agua bendita en este país!”, se quejó.

Aseguró que en ese momento estaba muy asustada por su salud y que no tomó dimensión de la magnitud que tomaría la noticia. Reconoció, por otro lado, que la inoculación de sus hijas no correspondía. Pero en ese momento no lo vio así.

Ayer, Eduardo Duhalde acaparó la atención mediática por su crítica dura a la gestión de Alberto Fernández: “Voy a hacer todo lo posible para que este gobierno no siga gobernando, porque no está en condiciones”, dijo el expresidente en Crónica TV.

LA NACION