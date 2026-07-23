Chiqui Tapia retomó funciones en la Ceamse, la empresa que lo mantiene en contacto con los intendentes del PJ

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, volvió al país tras la final del Mundial y se encontró casi de inmediato con las derivaciones judiciales de las múltiples investigaciones que tienen en el centro a la entidad. En paralelo, retomó sus funciones al frente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), empresa que preside en representación del gobierno de la provincia de Buenos Aires y que lo vincula de manera directa con 45 intendentes, en su mayoría peronistas. Ayer, tras conocerse avances en la investigación judicial que afronta la AFA en Estados Unidos, la entidad denunció “operaciones” y “mentiras”.

A su regreso desde Nueva Jersey, sede de la final mundialista, Tapia mantuvo actividad en las oficinas de la Ceamse, ubicadas en la avenida Amancio Alcorta al 3000, en la Capital Federal. Así lo informaron a LA NACION desde la empresa de tratamiento de residuos, un centro de poder del titular de la AFA que corre en paralelo al mundo del fútbol y le permite un vínculo permanente con los intendentes de municipios que derivan sus desechos a los predios de la firma. El encargado del vínculo de la Ceamse con las intendencias que utilizan sus servicios es Carlos Montaña, vicepresidente del Club Atlético Independiente y cercano al actual senador bonaerense Sergio Berni.

En la Ceamse, Tapia mantuvo reuniones con el gerente de Operaciones, Leonardo Maceiras, y el director ejecutivo, Gustavo Ricardes, indicaron desde la empresa. Mientras estuvo en Estados Unidos por el Mundial, participó de modo virtual de reuniones de directorio de la Ceamse. Ya había hecho algo similar hace cuatro años, cuando había viajado al Mundial de Qatar.

Tapia, con Leonardo Maceiras (gerente de Operaciones de la Ceamse), a su derecha, y Gustavo Ricardes (director ejecutivo de la Ceamse), a su izquierda, en un encuentro anterior a la Copa del Mundo Ceamse

Entre los intendentes que tienen vínculo con Tapia están Federico de Achával (Pilar, distrito al que mudó su sede la AFA), Gastón “Gato” Granados (Ezeiza, municipio donde la casa madre del fútbol argentino tiene su predio de entrenamiento), Leonardo Otermín (Lomas de Zamora) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Desde el entorno de dos de esos jefes comunales, negaron encuentros con Tapia tras la final mundialista. Aunque mediáticamente fueron denominados “Grupo AFA” (algunos de ellos participaron de partidos informales en el predio de Ezeiza), en ese conglomerado de intendentes rechazan el título que los enlaza con la dirigencia futbolística encabezada por Tapia. Se reivindican simplemente como un grupo de intendentes peronistas, que no son kicillofistas ni camporistas.

Tapia es presidente de la Ceamse a propuesta del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Asumió a fines de 2024, luego de ser desplazado de la vicepresidencia, que ejercía desde 2015 en representación de la Ciudad de Buenos Aires, por una decisión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

Tapia, conectado desde Estados Unidos a una reunión de directorio de la Ceamse Ceamse

También desde Estados Unidos, Tapia mostró los avances en las obras de remodelación del Estadio Único de La Plata, que será sede de partidos de las selecciones nacionales. A fines de 2024, además de concretarse su llegada a la presidencia de la Ceamse, Tapia acordó con el gobierno de Kicillof la utilización de la cancha, administrada por una agencia del gobierno bonaerense. Esta decisión, más la mudanza de la sede social de la AFA a la provincia de Buenos Aires, refuerza su acercamiento con la gestión kicillofista.

En su cuenta de la red social Instagram, Tapia publicó un descargo enfocado en lo futbolístico, sin menciones a las causas judiciales en su contra y al presunto desvío de fondos de la AFA que se sigue en Estados Unidos. “No se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol”, escribió el presidente de la AFA, que salió en defensa del seleccionado ante las versiones de un problema en el vestuario antes de salir a jugar el segundo tiempor con España.