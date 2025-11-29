La Ceamse, el otro núcleo de poder estratégico que maneja Claudio “Chiqui” Tapia

La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) es una terminal complementaria para el poder de Claudio “Chiqui” Tapia. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también preside desde principios de este año la empresa que administran en conjunto los gobiernos porteño y bonaerense, y que se dedica al tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Un puesto estratégico, que le permite tener relación permanente con los intendentes (en su mayoría del conurbano) y con el gobierno provincial.

La administración de Axel Kicillof lo impulsó a la presidencia de la firma luego de ser corrido por la administración porteña, a la que representó en la vicepresidencia entre 2015 y 2024.

Tapia asumió al frente de la Ceamse a comienzos de enero. En el tiempo que lleva de gestión, se reunió en tres oportunidades con los intendentes que depositan en los predios de la empresa los residuos generados en sus distritos. La última de esas cumbres fue el 19 de noviembre, cuando recibió a 20 de ellos para presentarles “avances de gestión” y una “renovada flota operativa”, según informó la Ceamse.

Los municipios que tienen en los complejos de la Ceamse la disposición final de sus residuos son 45 y pagan mensualmente por ese servicio. Según pudo saber LA NACION de fuentes de dos de los distritos que utilizan el Ceamse, uno de la zona sur y otro de la zona norte del Gran Buenos Aires, los pagos están en el orden de los $200 millones mensuales. La tarifa es variable y depende de la cantidad de toneladas de residuos que se depositen. También está sujeto a si el distrito cuenta con un centro de transferencia de residuos en su territorio y una parte del valor está subsidiado.

Tapia, el 19 de noviembre, junto a 20 intendentes que utilizan a la Ceamse para depositar los residuos de sus distritos Ceamse

El último encuentro de Tapia con los jefes comunales incluyó fotos varias, entre ellas, una del titular de la AFA con los intendentes Federico de Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Gastón Granados (Ezeiza). Cada uno posó con una camiseta de la selección, modelo nuevo, con el número 10 y sus nombres estampados.

El encargado del vínculo del Ceamse con las intendencias que utilizan sus servicios es Carlos Montaña, un dirigente cercano a Sergio Berni, que es vicepresidente del Club Atlético Independiente y fue subsecretario de Asistencia Crítica del exministerio de Desarrollo Social. Montaña lleva diez años en el Ceamse.

Tapia integra la planta permanente de la empresa desde hace unos veinte años. Fue vicepresidente, en representación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero el actual jefe de la administración porteña, Jorge Macri, lo desplazó en octubre de 2024 porque no podía brindarle al cargo una “dedicación exclusiva”. Lo reemplazó por Ezequiel Jarvis, exsecretario de Trabajo porteño.

Tapia, con Leonardo Maceiras (gerente de Operaciones de la Ceamse), a su derecha, y Gustavo Ricardes (director ejecutivo de la Ceamse), a su izquierda Ceamse

La presidencia del Ceamse le corresponde al gobierno provincial: Kicillof nombró presidente a Tapia a fines de 2024 (el mandamás de la AFA, a su vez, firmó un convenio para que las selecciones nacionales utilicen el Estadio Único de La Plata). También se reparten entre los gobiernos provincial y porteño los puestos de directores y de síndicos. El resto de los integrantes del directorio son Gustavo Ricardes, Mario Cupelli y Gustavo Reyes.

La llegada de Tapia a la vicepresidencia había sido fruto de un acuerdo entre el entonces jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Hugo Moyano (Tapia es su exyerno). Hoy, aseguran en el gobierno porteño, “no hay relación” entre el titular de la AFA y Jorge Macri.

Entre los 45 distritos que hacen la disposición final de su basura en el Ceamse están los más poblados del conurbano, desde La Matanza hasta Quilmes, Almirante Brown, Merlo y Lomas de Zamora, solo por mencionar algunos. Los residuos terminan en los complejos ambientales Norte III (recibe un promedio de 436.325 toneladas por mes y el 85% del total de los residuos del sistema, según información del Ceamse), González Catán (un promedio de 44.640 toneladas por mes, provenientes solo de La Matanza), Ensenada (29.950 toneladas mensuales en promedio) y Ezeiza (12.332 promedio por mes). Otra fuente de ingresos de la empresa de tratamiento de residuos es el peaje del Camino del Buen Ayre, traza que administra la firma.