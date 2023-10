escuchar

De nada valieron las críticas de Javier Milei, quien ayer acusó a la Casa Rosada de especular con sacar un rédito adicional, ni las recomendaciones de la Cámara Nacional Electoral. El gobierno de Alberto Fernández ratificó hoy a LA NACION que, por motivos de “previsibilidad” y para favorecer el movimiento turístico , no correrá el feriado del próximo lunes 20 noviembre, la jornada posterior a la decisiva segunda vuelta electoral entre el ministro de Economía y candidato Sergio Massa y el postulante libertario.

“Era algo establecido hace mucho. No podemos desarmarle la vida a la gente que ya tenia reservado y pagado su salida . Además, este no es feriado puente que son los que establece el Poder Ejecutivo. Está establecido por ley y habría que dictar un DNU”, confirmaron cerca del Presidente. La semana pasada, la propia portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, había rechazado siquiera que el Gobierno estuviera analizando el tema. “Ante las versiones que circulan sobre una posible modificación del feriado previsto para el próximo 20 de noviembre ante la coincidencia con la segunda vuelta electoral, el gobierno desmiente que eso esté siendo evaluado”, había dicho Cerruti hace una semana. Este lunes, desde su oficina ratificaron que “por ahora” no está planeado ningún cambio en esa postura.

El propio Massa, en una entrevista con LN+, relativizó la influencia en el resultado de la elección del feriado el día posterior, una medida a la que adhirió la Cámara de Turismo. “Es una decisión del Congreso, lo debe resolver el parlamento. La gente va a ir a votar igual, haya o no feriado”, dijo el ministro y candidato presidencial.

¿Y los que ya tienen los pasajes y los paquetes? “Si quieren votar, cambiarán el paquete, irán en diciembre, que también pueden usar el Pre-viaje”, agregó el candidato, en referencia al plan de beneficios para el turismo implementado por el ministro Matías Lammens, que suena como integrante del eventual gabinete que podría armar Massa en caso de acceder a la Presidencia. “No tiene efecto, para nosotros es neutro”, convalidó otro miembro del gabinete, en referencia al supuesto beneficio que podría obtener el oficialismo.

El antecedente de Cristina Kirchner

Más allá de las explicaciones del ministro, la postergación de un feriado tiene un antecedente reciente. En 2015, antes del balotaje entre Mauricio Macri y el candidato oficialista Daniel Scioli, la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner trasladó el feriado del 20 de noviembre por una semana, “con carácter excepcional” y por medio de un decreto, firmado por todos los ministros de su gabinete.

Además de las quejas de Milei, para quien el Gobierno intenta “sacar ventaja” por no anular el feriado, la Cámara Nacional Electoral pidió la semana pasada al Gobierno que considere trasladar el feriado. El presidente del tribunal, Alberto Dalla Vía, le envió la nota al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, en la que le señala que debido a que la segunda vuelta está prevista para el domingo 19 de noviembre, “considere las medidas que correspondan para trasladar el feriado del próximo 20 de noviembre, conmemorativo del Día de la Soberanía”, que cae lunes, es decir al día siguiente del comicio.

“Motiva esta solicitud la necesidad de favorecer y garantizar la concurrencia de la ciudadanía a ejercer el sufragio en dichos comicios, que se vería indudablemente afectada si se mantuviera el fin de semana extendido con el referido feriado”, dice el texto enviado por Dalla Vía. La respuesta de Vitobello, pocas horas después, fue concluyente. “Hace un tiempo más que considerable que se encuentran establecidas estas fechas y en pleno conocimiento de nuestra ciudadanía”, afirma Vitobello en defensa de la postura oficial según el texto al que accedió LA NACION. “El ejercicio del derecho electoral es, a su vez, una obligación para los ciudadanos y ciudadanas argentinas, que como tantas otras obligaciones han sabido compatibilizar con sus otras actividades”, razonó el funcionario, cercano al Presidente. “No resulta apropiado dictar un decreto de necesidad y urgencia para alterar las disposiciones legislativas vigentes”, concluye el secretario.

Así las cosas, todo parece indicar que no se dará curso al pedido y el 20 de noviembre, día posterior a la segunda vuelta, habrá feriado en todo el país.