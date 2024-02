escuchar

El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, desmintió el domingo por la noche los mensajes que el ministro del Interior, Guillermo Francos, había publicado respecto a la comunicación que mantuvo el gobierno de Javier Milei con funcionarios de Ignacio Torres antes de que estalle el conflicto por el giro de fondos coparticipables a la provincia chubutense. “ No mandó ningún mail ”, aseguró Menna.

Por la tarde, Francos adjuntó en su cuenta oficial de X una serie de capturas que mostraban que el Gobierno recibió el 22 de febrero un pedido de la administración de Chubut en donde se solicitaba una nueva operación de endeudamiento para emitir un bono que le permita refinanciar la deuda. El ministro sostuvo que el mail fue correspondido con un mensaje en el que se le requerían “la documentación necesaria para avanzar”, pero que no hubo respuesta.

“Él dice que le envió un mail al ministro de Economía de la provincia, Facundo Ball, el 23 de febrero. Ese mail jamás fue recibido. No fue enviado al ministro de Economía de Chubut. No mandó ningún mail. Quizás se lo mandó al ministro de otra provincia”, explicó Menna en diálogo con la señal TN.

Lo mismo expresó Ball en un hilo de X en donde relató que había una negociación en curso para refinanciar la deuda, pero que de un momento a otro cortaron los fondos de la coparticipación, pese a que en enero sí habían sido girados a pesar de que hubo un vencimiento de la deuda provincial.

Así tras aclarar los mensajes, Menna indicó que la provincia continuará con los pedidos judiciales para que se le desbloquee el pago que, según enfatizó, le corresponde. “La provincia ha planteado la opción judicial para que cese la retención y nos devuelvan lo que retuvieron producto de una deuda que tomó el gobierno anterior que nos dejó un desastre”, detalló.

En ese sentido, insistió que la acción del Gobierno tiene que ver con una reprimenda a raíz del fallo a favor que obtuvo Chubut por los subsidios al transporte, dado que con otras provincias que también tienen deudas no se tomaron las mismas medidas.

“Permítannos refinanciar o emitir deuda más barata para pagarla”, exclamó y siguió: “Es lo mismo que hace el Gobierno y lo que hizo el gobierno de Macri. Como la provincia planteó y ganó una acción judicial, por la quita del subsidio de transporte que solo podría dejar de pagarse por otra ley, empezaron las represalias”.

De la misma forma, criticó el slogan del gobierno de “no hay plata” para transferir, y lo calificó como algo erróneo. “ No es que no hay plata. Esa es plata de las provincias ”, dijo y comentó que desde el desembarco de Ignacio Torres en Chubut se inició un ajuste en las cuentas públicas y la administración provincial. “Ha dejado sin efecto nombramientos, se hizo cargo del fondo de incentivo docente, en una provincia donde casi no hubo clases en cinco años. Somos la cuarta exportadora, no vivimos de subsidios. No se puede ir sobre el recurso de las provincias”.

Con esto en mente comentó: “La provincia va a hacer todo lo que tenga que hacer porque es dueña de sus recursos. Ha iniciado acciones judiciales, y acciones con el resto de los gobernadores. Tenemos el respaldo de todos”. Esto se traduce en que la Corte Suprema podría intervenir en la mediación del conflicto. “La acción judicial por el pedido de cese está presentada. La cuestión de la denuncia penal está en análisis. Esto tiene que ver con el cumplimiento de los deberes de funcionario público”, cuestionó.

Por otro lado, consultado sobre los dichos de Torres respecto al cese desde el miércoles de la exportación de petróleo en la provincia, Menna evitó confirmar la acción y en cambio apuntó contra Luis Caputo: “Amenaza es la que hizo el ministro de Economía cuando dijo que no iba a girar plata a las provincias. Es lo que están ejecutando”.

Por último, repudió los dichos del Presidente quien calificó este domingo a la mañana al gobernador Torres como “un pobre chico que no puede leer un contrato”. “El dicho habla más de quien lo expresa que de quien lo recibe. Califica a una persona por ser joven. Según él, era una lucha contra la casta y tiene funcionarios de Alberto Fernández, y ahora es un desvalor ser joven... Es un argumento además de ofensivo, contradictorio. [Milei] Considera a las provincias sucursales del Gobierno y a los gobernadores sus empleados”.

