Chubut y una elección clave: Alberto Fernández se involucra en la campaña y Mariano Arcioni resiste

COMODORO RIVADAVIA. – Sin nuevas alianzas en el horizonte, la semana que pasó dejó un escenario dividido entre las tres principales fuerzas políticas de Chubut y un interrogante que desvela a los principales candidatos al Senado: ¿hacia dónde migrarán los votos de las listas “perdedoras” y de los electores que no votaron en las últimas PASO?

En la respuesta estará, además, el futuro del kirchnerismo en el Senado . Juntos por el Cambio se juega consolidar la sorpresa que ya dio en septiembre pasado, cuando le sacó como fuerza política 36.066 votos de diferencia al Frente de Todos . En la categoría de senadores la lista de Ignacio Torres, de Pro, obtuvo 4514 votos más que la del kirchnerista Carlos Linares.

Sin embargo, el justicialismo no pierde las esperanzas de mantener al menos dos de las tres bancas en juego en esta provincia apoyado en tres argumentos: “alinear” a la tropa política que no trabajó esta campaña por las heridas que dejaron las internas; captar el voto del porcentaje del electorado que no sufragó -solo el 66,6% concurrió a las urnas en esta provincia-, y la visita a Comodoro Rivadavia del presidente Alberto Fernández antes del cierre del mes en curso.

En las PASO, el Frente de Todos, donde hubo internas, logró en la lista “G” Frente de Mujeres Justicialistas (Lorena Elisaincin y Alexis Ganga) con 13.893 votos, y la lista “K” - Movimiento de Integración Chubutense (Carlos Linares y Florencia Papaiani) con 60.141 votos. “El voto peronista seguirá siendo peronista”, aseguraron a LA NACION referentes del justicialismo provincial. Las expectativas están puestas en aumentar el caudal de votos y achicar la diferencia con Juntos por el Cambio, que dio la sorpresa en las PASO.

Juan Manzur con Mariano Arcioni, gobernador de Chubut Jefatura de Gabinete

El peronismo se resiste a cualquier alianza que lo acerque a los candidatos del gobernador Mariano Arcioni, que estuvo la semana pasada en la Casa Rosada reunido con Juan Manzur, lo que avivó las versiones sobre un pedido para que baje su lista y favorezca al kirchnerismo.

El desafío de Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio, en tanto, abre interrogantes acerca de qué pasará con los votos que como fuerza política le sumó el radicalismo durante las PASO. Esta fuerza se presentó con tres listas: la “A” - Juntos Por el Futuro (de los radicales Sergio Ongarato y Jacqueline Caminoa) con 34.744 votos, la “B” - Juntos Por Chubut (Ignacio Torres y Edith Terenzi) con 64.655 votos y la “C” Abrí los Ojos -(Mario Cimadevilla y Silvia Azocar) con 10.791 votos. Es decir un total de 110.190 votos.

Ignacio Torres encabeza la boleta para el Senado de Juntos por el Cambio en Chubut Twitter

¿Irán los casi 11 mil votos del díscolo Cimadevilla hacia Torres? ¿Cerrará la UCR de Ongarato las heridas que dejó la previa a las PASO con el candidato del PRO? Juntos por el Cambio apuesta a un escenario ganador: en términos prácticos, la diferencia de votos y el descontento general alientan los ánimos en esta fuerza, que rompería por primera vez con 20 años de hegemonía peronista en Chubut.

La tercera fuerza en carrera, Chubut Somos Todos (Federico Massoni y Rosa Muñoz para el Senado), logró un total de 37.739 votos. La oposición del propio Arcioni el fin de semana a cerrar un acuerdo con el justicialismo cerró la puerta a la posibilidad de imaginar una transferencia de estos votos al Frente de Todos.

Difícilmente los votos de Massoni, un ministro controvertido y amante de la “mano dura”, irían a Linares en las próximas generales. Tanto el PJ como el propio mandatario provincial se ocuparon de desactivar la estrategia que transmitió Wado de Pedro en la Casa Rosada.

Tal como está el escenario, Juntos por el Cambio redobla esfuerzos para sostener el caudal de votos y el kirchnerismo apunta sus cañones a los cabos sueltos que provocaron el resultado de septiembre. Para ello, Nación sí le sacó un doble compromiso al gobernador Arcioni: bajar el tono de las críticas de su ministro y candidato, Federico Massoni, hacia Nación; y salir a cosechar votos con los intendentes del interior que responden al Gobierno provincial.

Sin cambios en la campaña, ya casi no quedan esperanzas de que la lista del oficialismo provincial logre poner un senador propio.