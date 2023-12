escuchar

El diputado nacional Hernán Lombardi se refirió hoy al destino que podrían tener los medios públicos. Esbozó tres posibles desenlaces para la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam, y descartó que permanezcan bajo la órbita del Estado.

“Una salida puede ser privatizarlos, otra que los trabajadores armen una cooperativa y otra puede ser directamente su cierre y liquidación” , señaló el legislador Pro, quien fue titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, así como ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires (2007-2015). Y sentenció: “Lo único que no se puede hacer es seguir como está”.

El presidente electo Javier Milei dijo durante la campaña que su intención era privatizar las emisoras del Estado. Según el economista libertario, el contenido que generan es un “mecanismo de propaganda” de los gobiernos peronistas.

Durante una entrevista con el programa No tan aliados, emitido por FM Milenium, el exfuncionario macrista reprodujo el argumento del líder de La Libertad Avanza (LLA) y aseguró: “Los argentinos no nos merecemos financiar este instrumento de propaganda partidaria permanente que son los medios públicos” . “Coincido con Milei con que este modo de gestión no va a más. Es una máquina de gastar plata”, sumó.

Fachada del edificio de la TV Pública Télam Agencia de noticias

Después de su victoria, las empresas públicas dieron a conocer su postura para rebatir los argumentos de Milei: “Genera un enorme rechazo y preocupación ya que demuestra un gran desconocimiento del rol que cumplen en la construcción democrática. Los medios públicos garantizan: la información como un derecho y no como una mercancía, el diálogo con ciudadanos y no con consumidores, la cobertura en todo el territorio nacional, que ahora también se extiende al territorio digital”.

Sin embargo, el argumento detrás de la intención de privatizar los medios públicos no es solamente político, sino que tiene que ver con las intenciones del presidente electo de reducir la injerencia del Estado: “Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, repite el líder de LLA.

LA NACION