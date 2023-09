escuchar

Fue una jornada fatídica para Juntos por el Cambio. La ausencia de la senadora Lucila Crexell durante la sesión del jueves en la que el kirchnerismo logró aprobar el pliego de la exjueza Ana María Figueroa, quien había sido jubilada por la Corte Suprema al haber cumplido los 75 años, provocó un fuerte cimbronazo en el conglomerado opositor, justo en la recta final de la campaña para las elecciones del 22 de octubre.

Es que el faltazo de la neuquina Crexell (Cambio Federal), quien integra el interbloque de JxC en la Cámara alta y se encuentra de viaje en Alemania, tuvo un doble efecto. Por un lado, le allanó el camino a Cristina Kirchner para alzarse con un triunfo político en medio de su disputa de poder con la Justicia por el caso de Figueroa y le regaló a Sergio Massa otra chance para exhibir una fisura en el andamiaje opositor en plena carrera electoral. A su vez, le permitió a Javier Milei, contrincante de Patricia Bullrich, capitalizar el traspié de JxC en su cruzada por “terminar” con el kirchnerismo. Es más, Milei sugirió un pacto entre el oficialismo y Pro-UCR al apuntar contra Bullrich.

Crexell, exMovimiento Popular Neuquino (MPN) y una inorgánica dentro del ecosistema de JxC que accedió a su banca en 2019 tras un acuerdo con Mauricio Macri y Miguel Pichetto para integrar la lista como suplente en Neuquén, quedó bajo fuego de sus compañeros de bancada y, sobre todo, de Bullrich, quien pagó un costo excesivo por su faltazo.

Blanco de las críticas, Crexell argumentó que no concurrió a la sesión porque se encontraba en Bonn, Alemania, donde participó como panelista de un foro internacional vinculado a energías renovables . Sostuvo que el oficialismo convocó recién el miércoles de “forma intempestiva” a la sesión, lo cual hizo “imposible que regresara a tiempo”. “Ni de vacaciones, ni escondiéndome. Representando a la Argentina en foros internacionales, y pagándolo con fondos propios”, puntualizó.

Como representante y servidora pública, tengo la responsabilidad de aclarar algunos puntos. Esta semana estuve en Bonn, invitada como panelista a una actividad internacional sobre energías renovables, temática que forma parte de mi agenda legislativa. — Lucila Crexell (@LucilaCrexell) September 29, 2023

En el interbloque de JxC hubo autocrítica y pases de factura por el tropezón político. “No podemos ser ingenuos con el kirchnerismo en frente y en medio de la campaña. Es indefendible”, despotricaban cerca del cordobés Luis Juez. El affaire Crexell surgió mientras aún se sienten en JxC las ondas expansivas del temblor que provocó la victoria de Milei en las PASO. Además, Bullrich debió lidiar en los últimos días con los coletazos de la pelea de Macri con los radicales -un derivado de la discusión de Ganancias en Diputados- y la foto de Gerardo Morales y Gustavo Valdés, referentes de la UCR, con Massa en un acto de los gobernadores del norte.

La senadora Lucila Crexell Hernán Zenteno

En JxC arremetieron contra la ausente Crexell apenas concluyó la sesión. La acusaron de actuar como una “librepensadora” dentro del bloque y le reprocharon haber viajado en pleno proceso electoral, cuando la coalición opositora necesitaba tener la “guardia alta” por la ofensiva de Cristina Kirchner para aprobar el pliego de Figueroa.

Crexell había viajado a Alemania durante el fin de semana pasado, cuando en las filas de la oposición ya estaban al tanto del intento del oficialismo de convocar la sesión y forzar el tratamiento del pliego de Figueroa. Miembros de la bancada intentaron persuadirla para que regresara, pero la senadora neuquina argumentó que no podía adelantar su regreso. Incluso Bullrich tuvo que intervenir y se comunicó con Crexell para convencerla de que volviera . Ella adujo que el temario no estaba claro y que no incluía el pliego de Figueroa cuando tomó el avión, sino los proyectos de Ganancias y alquileres. “Desde el lunes sabíamos que ellos podían tener el quórum. No tendría que haber viajado”, aseguraron fuentes del campamento de Pro. Quienes hablaron con Macri en las últimas horas lo notaron indignado con la actitud de Crexell, quien llegó a su banca en 2019 gracias a la alianza con Pichetto y el expresidente.

Federico Angelini, titular de Pro, cuestionó en duros términos a la senadora ante la consulta de este medio. Dijo que la ausencia “es injustificable” y que debe “una disculpa al resto del bloque y, sobre todo, a los argentinos”. “Lo que hizo es de una irresponsabilidad enorme. No representa los valores de JxC. Claramente, no entiende que nos estamos jugando todo para sacar al kirchnerismo del poder”, completó Angelini, un dirigente de confianza de Macri que trabaja en el armado de Bullrich.

La ausencia de la Senadora Crexell en la sesión de este jueves 28 de septiembre, significó la ausencia de la representación de miles de argentinos que la votaron para defender sus intereses y los del país. Esa ausencia es efectivamente una falta. Una falta a los valores… — maxi ferraro (@Maxiferraro) September 29, 2023

“Armaron un circo para dañar al bloque y a Patricia”, apuntaron fuentes ligadas a la senadora. En JxC sospechan que la sugestiva ausencia de Magdalena Solari Quintana (Misiones) en el momento de la votación del pliego de Figueroa fue una jugada del oficialismo para dejar en evidencia el faltazo de Crexell en JxC y forzar el desempate de Claudia Abdala. No obstante, un sector del PJ dejó trascender que Quintana se levantó por orden de Carlos Rovira, exgobernador misionero aliado de Massa.

Por eso, en el seno del interbloque de JxC mascullan bronca con Crexell porque si ella hubiera estado en el recinto, la oposición habría tenido una chance de frustrar la aprobación del pliego de Figueroa. Y así habría evitado un golpe de efecto en la campaña. En Pro creen que el oficialismo lo hubiera aprobado igual. “¿A quién le echamos la culpa? Este error fue todo nuestro. Si las pelotas que se van para afuera, nosotros las metemos adentro del arco, estamos complicados” , lanza un referente nacional de JxC, aún indignado por la actitud de la exdirigente del MPN, quien tiene un vínculo estrecho con Massa. Esa amistad entre Crexell y el ministro de Economía abona las sospechas de integrantes de JxC sobre un supuesto pacto en las sombras con Massa. Otros, en cambio, especulan con que busca una aproximación a Milei. En el entorno de la neuquina rechazan de plano esos trascendidos y ratifican su respaldo al proyecto presidencial de Bullrich.

En medio del revuelo interno en JxC por el traspié en el Senado, la Coalición Cívica, la fuerza de Elisa Carrió, salió con los tapones de punta contra Crexell. En un pronunciamiento firmado por Maximialino Ferraro y Mariana Zuvic, el partido de Carrió calificó la ausencia de la senadora en la sesión en que se aprobó el pliego de Figueroa como un “acto de irresponsabilidad política” que “permitió que el kirchnerismo vulnere una vez más las instituciones”. En ese sentido, la CC dijo que la “falta” debe ser juzgada con el “máximo rigor” . “La corrupción mata, y es la contra cara de la pobreza. Entender esto como un imperativo ético y moral nos demanda ser implacables. No hay excusa que pueda justificar su irresponsabilidad”, sentenciaron.

Cristina Kirchner, durante la sesión Rodrigo Nespolo - LA NACION

Antes de publicar el comunicado, Ferraro habló con Angelini (Pro), Morales (UCR), y Pichetto, conductor de Encuentro Republicano Federal. “Hay que ser cuidadosos y responsables. Y estar atentos a las emboscadas de Cristina Kirchner. Nadie puede negar que ella estaba detrás de esto”, aseguró el titular de la CC a LA NACION.

María Eugenia Talerico, candidata a senadora nacional de JxC en la provincia de Buenos Aires y aliada de Bullrich, dijo que Crexell “debería renunciar” porque su “responsabilidad primaria está en el cumplimiento de su rol en el Congreso”. “El kirchnerismo siempre hizo trampa y no hay excusa alguna para estar fuera del país en período hábil para sesionar y en circunstancias excepcionales como las que vivimos”, apuntó Talerico, exvicetitular de la UIF y una de las impulsoras de la denuncia contra los camaristas que anularon la causa del escándalo por las tarjetas de la Legislatura bonaerense y liberaron al puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau.