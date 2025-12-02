LA NACION

Citan a indagatoria a la exfiscal Fein, acusada de no haber cuidado el escenario de la muerte del fiscal Nisman

La audiencia de su declaración está prevista para el 15 de diciembre; lo dispuso el juez Ercolini a pedido del fiscal Taiano

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONHernán Cappiello
La fiscal Viviana Fein se jubila.
La fiscal Viviana Fein, hoy jubiladaArchivo

La exfiscal Viviana Fein fue citada a prestar declaración indagatoria el 15 de diciembre, acusada de no haber preservado la escena del departamento de Puerto Madero donde el fiscal Alberto Nisman apareció con un tiro en la cabeza el 18 de enero de 2015.

Hasta ahora, la Justicia considera que la muerte de Nisman se habría tratado de un homicidio y Fein está acusada de no haber cuidado la escena del crimen, al igual que los jefes policiales que acudieron al lugar y el exsecretario de Seguridad Sergio Berni.

La citación a Fein fue dispuesta por el juez Julián Ercolini a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

Fein fue la primera fiscal que investigó la muerte de Nisman. Actualmente está jubilada.

Noticia en desarrollo

Por Hernán Cappiello
Conforme a
The Trust Project
Tipo de trabajo:
noticia original
Más leídas de Política
  1. Los millones que transfirieron los clubes a través del financista cercano a Tapia: San Lorenzo, a la cabeza
    1

    Los millones que transfirieron los clubes a través del financista cercano a Chiqui Tapia: San Lorenzo encabeza y se sumó Argentinos

  2. Milei vs. Tapia: la querella de las investiduras
    2

    Milei vs. Tapia: la querella de las investiduras

  3. Se negocian las autoridades de Diputados en medio de la tensión por el endeudamiento
    3

    En medio de la tensión por el endeudamiento de Kicillof, se negocian las autoridades de la Cámara de Diputados

  4. El Gobierno quiere declarar imprescriptible la corrupción
    4

    El Gobierno quiere declarar imprescriptible la corrupción

Cargando banners ...