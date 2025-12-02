Citan a indagatoria a la exfiscal Fein, acusada de no haber cuidado el escenario de la muerte del fiscal Nisman

La exfiscal Viviana Fein fue citada a prestar declaración indagatoria el 15 de diciembre, acusada de no haber preservado la escena del departamento de Puerto Madero donde el fiscal Alberto Nisman apareció con un tiro en la cabeza el 18 de enero de 2015.

Hasta ahora, la Justicia considera que la muerte de Nisman se habría tratado de un homicidio y Fein está acusada de no haber cuidado la escena del crimen, al igual que los jefes policiales que acudieron al lugar y el exsecretario de Seguridad Sergio Berni.

La citación a Fein fue dispuesta por el juez Julián Ercolini a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

Fein fue la primera fiscal que investigó la muerte de Nisman. Actualmente está jubilada.

Noticia en desarrollo