Ritondo dijo que el Gobierno “cometió un error” al no buscar “consensos previos” para eliminar las PASO

El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, consideró este sábado que el Gobierno “cometió un error” al no haber buscado “consensos previos” en algunos de los puntos de la reforma política como la eliminación de las PASO, al sostener que para un paquete de reformas de esas características se necesita una “discusión anterior”.

“En este tipo de ley sí se necesita de un consenso previo. El Gobierno no lo ha hecho y ha cometido un error”, afirmó Ritondo en declaraciones a radio Rivadavia.

El legislador expresó: “Teníamos que tener una discusión anterior, como lo hemos hecho otras veces. Yo estuve un año en el Consejo de Mayo y este tema no fue uno de los que salió”, acotó.

El referente del PRO defendió las PASO al sostener que ese sistema electoral “ha hecho muchas cosas buenas, aunque también es cierto que es costoso”.

Ritondo en el Consejo de Mayo Soledad Aznarez

Al respecto, indicó que el bloque del PRO tiene presentado un proyecto de ‘PAS’ -en referencia a Primarias Abiertas y Simultáneas- que establece, dijo, que esos comicios “no son obligatorios para el ciudadano ni obliga a los partidos políticos a que tengan una única candidatura”.

“Eso reduce cualquier tipo de costo en más del 30 por ciento”, calculó, aunque advirtió que “en la democracia siempre las elecciones tienen costo”. “La Constitución habla de los partidos políticos y es algo que no podemos evadir”, insistió.

Otras voces que piden por las PASO

No fue el único que salió a manifestar la necesidad de las PASO. Desde el peronismo, la diputada y exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz destacó a las primarias como herramienta para canalizar la diversidad y confluir en una gran interna partidaria.

“Es un compromiso que tiene este peronismo que piensa en la capacidad de construir un liderazgo para dirimir candidaturas”, sostuvo Tolosa Paz en referencia al acto que un sector del PJ llevó a cabo el viernes último en Parque Norte para marcar la cancha ante la disputa por el liderazgo entre el kirchnerismo y el sector del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El proyecto oficial

El 23 de abril último, el presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso del proyecto de reforma política, que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la implementación de Ficha Limpia, entre otros puntos.

Pero distintos sectores se resisten a avalar la eliminación de las primarias porque, en medio del desorden partidario que atraviesan, necesitan de esa instancia para definir las candidaturas para las elecciones presidenciales del año que viene.

En efecto, el Gobierno asume que le será difícil reunir la mayoría de los votos (129 en Diputados y 37 en el Senado) para eliminar las PASO, ya que ni siquiera sus aliados del PRO y la UCR estarían dispuestos a acompañar.