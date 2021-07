Citan a indagatoria a la titular de la AFI por la filtración de nombres de espías

La jueza federal María Servini ordenó citar a prestar declaración indagatoria a la titular de la AFI, Cristina Caamaño, en una causa que se inició luego de que publicara una lista con los nombres reales de agentes de inteligencia destinados aquí y en el exterior, así como de empleados del organismo de menor rango.

Caamaño está citada para el viernes 16 de julio en una causa caratulada Caamaño Iglesias Paiz Cristina y otros s/ abuso de autoridad.

La difusión de la lista se publicó luego de que la AFI enviara a la justicia federal de Lomas de Zamora la copia de un libro de actas del organismo, ante un requerimiento de información que había realizado la fiscal Cecilia Incardona, quien investigaba el caso del espionaje ilegal realizado sobre políticos y periodistas por la inteligencia durante el gobierno de Cambiemos.

Ese libro de actas escaneado completo, con un listado de resoluciones, sin tachaduras, fue subido al sistema informático donde las partes de la causa ven los elementos incorporados al expediente. Así accedieron a esa información no solo la fiscalía y el juzgado, sino todos los abogados de los acusados, que son mas de 30 y sus clientes.

De ese modo la información salió del expediente electrónico y llegó a los portales de noticias y redes sociales. Incardona lo vio allí y pidió al juez ordene que sea removido,

Se trata de la copia escaneada de un libro de actas rubricado manuscrito donde están asentadas todas las resoluciones firmadas durante la gestión de Gustavo Arribas en la AFI entre 2016 y 2018. Son 136 páginas con una anotación en cada renglón correspondiente a cada resolución.

Espionaje: la fiscalía pidió citar a indagatoria a los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani Archivo

En esas copias -a las que accedió LA NACION- se pueden leer los nombres de los agentes, sus DNI y se mencionan, por ejemplo, designaciones, renuncias, licencias por maternidad, liquidaciones de viáticos y viajes realizados al exterior.

Caamaño dijo que, cuando envió la información a la Justicia, la AFI pidió al juzgado de Lomas de Zamora “el resguardo al momento de enviar la documentación a la Justicia. El oficio fue respondido el mismo día en que fue recibido. Había sido requerido con carácter de urgente porque estaba prevista en la causa una declaración indagatoria y se podía ver comprometido el derecho de defensa. Es un principio de esta gestión dar cumplimiento a las mandas judiciales, como parte del proceso de normalización del organismo. Es claro que a partir de ahora vamos a requerir mayores precisiones y no enviaremos información en bloque”.

Fuentes de la AFI dijeron a LA NACION que no se mencionan operaciones de inteligencia y que no están afectadas las relaciones con servicios extranjeros, pero no minimizaron el asunto.

El libro de resoluciones fue solicitado a la AFI el 16 de julio pasado por la justicia federal de Lomas de Zamora, que investiga a Arribas y a Majdalani, entre otros exfuncionarios de la AFI, acusados de realizar espionaje ilegal. Esa documentación era necesaria para la indagatoria del exdirector de Inteligencia Martín Coste. En las actas aparece el nombre de quien lo reemplazó en la actual gestión.

La causa penal que instruyen Servini y el fiscal Eduardo Taiano se inició por una denuncia que presentó contra Caamaño un grupo de personas que se identificaron como exintegrantes de la AFI. Ellos dijeron que el 24 de septiembre se habían enterado, por las redes sociales, de que la interventora de la AFI había publicado en el sitio web de la agencia –en el marco de una supuesta gestión de transparencia administrativa– ese libro de actas con la información secreta. Las copias del libro tenían como destino la causa de Lomas de Zamora que investiga maniobras de espionaje ilegal durante el macrismo. En esa causa interviene el juez Juan Pablo Auge y la fiscalía de Incardona y Santiago Eyherabide.