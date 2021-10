Citan a indagatoria al intendente de Pinamar el mismo día y en mismo juzgado de Dolores que a Mauricio Macri

MAR DEL PLATA.- El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, el mismo que esta semana citó a indagatoria a Mauricio Macri por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, hoy también citó a indagatoria al intendente de Pinamar, Martín Yeza , por supuesta responsabilidad en maniobras fraudulentas millonarias cometidas con tarjetas Alimentar, causa por la que están procesadas y detenidas cuatro personas, entre ellas un exempleada de ese municipio.

Tanto el expresidente como el jefe comunal tienen audiencias previstas para pasado mañana. Macri se encuentra de viaje en el exterior, por lo que su abogado, Pablo Lanusse, ya pidió postergación del trámite. Yeza anticipó a LA NACION que mañana se reunirá con su abogado y allí definirán pasos a seguir, aunque en una carta pública que difundió esta tarde manifestó su voluntad de ponerse a disposición de la Justicia .

“Vamos a ejercer todas las defensas necesarias porque vemos un proceso bastante manipulado con cosas que no nos gustan y entendemos que los dictámenes fueron escritos por el Instituto Patria”, aseguró Yeza a LA NACION sobre lo que considera una maniobra política que pretende tener impacto sobre el resultado de las próximas elecciones.

La causa en cuestión investiga el destino de dos millones de pesos consumidos con tarjetas del plan oficial Alimentar sustraídas de la oficina de Desarrollo Social del municipio , donde se debía realizar su distribución a los correspondientes beneficiarios.

Mauricio Macri, Hernán Lombardi y Martín Yeza en Pinamar, en diciembre de 2020 Archivo

Los implicados, según surge de la pesquisa iniciada en noviembre último a partir de la denuncia de Nora Ponce, que entonces era Directora de Gestión y Coordinación Territorial de aquella secretaría, realizaban pagos en terminales de Posnet por compras ficticias que se acreditaban en cuentas desde las que luego se hacían transferencias a otras propias . El fraude se consumó en poco más de una semana con más de medio centenar de plásticos y con un perjuicio para el Estado superior a los dos millones de pesos.

Yeza dijo a LA NACION que desconoce cuál es la imputación en su contra e incluso asegura que es su primera participación directa en el expediente, del que –explicó– el Municipio había pedido ser parte para conocer más detalles de los ilícitos y así avanzar con un sumario interno por las posibles responsabilidades entre personal involucrado. “Primero me enteré por los medios, la notificación me llegó más tarde y sin especificación del delito que me imputan” , detalló.

¡Basta! Mismo juez, mismo modus operandi: el juzgado anti PRO. https://t.co/N8GJGuRUQf — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 5, 2021

Sumó que esa cédula judicial se la llevó un oficial de Policía Federal a su despacho: “Ni domicilio le pusieron”, cuestionó. Y que en los motivos solo se lee que como imputado debe responder ante el juez “por no haber hecho que se cumplan las leyes vigentes”.

En el entorno del intendente, uno de los más cercanos a Macri, creen que estas coincidencias no son nada casuales. Por un lado consideran que es el primer paso para que Yeza llegue a los comicios de octubre con un procesamiento a cuestas . Por otro, leen que la fecha elegida pretende aprovechar el impacto mediático posible por la masiva presencia de prensa en Dolores, donde mañana se realizará la audiencia preliminar para el juicio a los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

La señal que toman para pensar en un eventual procesamiento es que días atrás ya se dispuso esa medida con Javier Tumas, secretario de Desarrollo Social de Pinamar que acaba de tomarse licencia hasta que se resuelva su situación judicial. Su defensa ya presentó un recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones con sede en Mar del Plata.