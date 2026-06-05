Mauricio Macri y su novia. Las fotos del ex presidente y Lola Teuly en una comida top donde fueron invitados especiales

Después de confirmar su relación el pasado mayo con una foto tomada en Place Vendôme, durante una escapada que hicieron a París, Mauricio Macri (67) y Lola Teuly (46) eligieron dejar que el revuelo mediático pasara para mostrarse públicamente juntos en Buenos Aires. El jueves a la noche dijeron presente en una comida para muy pocos en la cava de la reconocida parrilla Don Julio, donde se mostraron de lo más felices y enamorados.

Lola y el ex presidente se conocen de toda la vida, pero se reencontraron en marzo de este año

Lola eligió para la ocasión un look canchero y relajado: polera, pantalón Oxford y botas

El relacionista Gaby Álvarez organizó la reunión en la que no podía faltar su amiga Concepción Cochrane Blaquier

Con looks relajados (el ex presidente llevaba camisa, jeans, zapatillas y abrigo de paño, y ella un set de polera, pantalones Oxford y chaqueta), compartieron la mesa con el relacionista público Gaby Álvarez, que fue quien organizó la velada, y también con Concepción Cochrane Blaquier, Alejandro Trasmonte y Bárbara Cabrera, entre otros. El menú incluyó delicias salidas de los fuegos del multipremiado restó de Palermo, como cecina de novillo, mollejas, palta a la parrilla y berro, bife de chorizo angosto y boniato al rescoldo. El toque dulce llegó de la mano de un original helado de yemas y vainilla con crema de calabaza.

Fiel a su estilo, la socialité no se quitó los anteojos oscuros

Lola y Concepción posaron juntas y charlaron un buen rato

Como se sabe, la pareja se conoce desde hace más de dos décadas, tienen amigos en común y se reencontraron en marzo de este año, en la fiesta de cumpleaños de Leo Mateu. Lola es dueña de Qi Rugs, un emprendimiento de alfombras que fundó con la decoradora Sol Larrosa, pero anteriormente, durante la presidencia de Macri, integró el equipo de Ceremonial y Protocolo bajo la órbita de Fernando de Andreis (entonces secretario general de la presidencia, íntimo de uno de sus hermanos) y llegó a desempeñarse como asesora en la Dirección General de Eventos. En cuanto a su vida privada, es mamá de tres hijos.

En los próximos días, Mauricio y Lola se irán nuevamente de viaje juntos, esta vez, a disfrutar del Mundial.