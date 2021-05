Clases. Alberto Fernández sobre la discusión con la Ciudad: “Me hicieron ir a la Corte y quién tenía razón”

Alberto Fernández se refirió esta mañana a la discusión con la Ciudad sobre la presencialidad de las clases en medio de las restricciones por la pandemia de coronavirus y dijo: “Me hicieron ir a la Corte y quién tenía razón”. Además, durante una entrevista radial, el Prresidente afirmó que “nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios” por Covid-19 y señaló que no hubiese querido “restringir la circulación, pero no hay otro modo que no sea ese” para reducir los contagios.

“Me parece que, en estos términos, debemos seguir” con las restricciones, afirmó el mandatario esta mañana en declaraciones a Mañana Sylvestre (Radio 10) respecto de la continuidad de las restriciones para hacer frente a la segunda ola de coronavirus más allá de este viernes, cuando vence la vigencia de las actuales, aunque descartó de plano una vuelta a fase 1, incluso por un “tema sociológico”.

Noticia en desarrollo.

