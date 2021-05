Clases: la crítica de Patricia Bullrich a las medidas de Horacio Rodríguez Larreta

“Todos los niveles educativos son importantes”, dijo la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, luego de que el Jefe de Gobierno porteño anunciara que mantendrá las clases presenciales en la primaria y los jardines de infantes, y que implementará un esquema “bimodal” para el secundario. Para la referente, los afectados por esta decisión no son solo los jóvenes que no cuentan con los recursos para conectarse, sino también las familias, en especial las madres, que “deben dejar de lado su trabajo y ocuparse del cuidado de los jóvenes, que no cuentan con la institución educativa como espacio de contención”.

“Quienes integramos Juntos por el Cambio coincidimos en que la educación es esencial y debe ser nuestra prioridad porque iguala oportunidades y genera desarrollo a futuro. Ahora: ¿quiénes se perjudican con el cierre del nivel secundario?”, preguntó en su cuenta de Twitter Bullrich, y graficó: “En Argentina, 4 de cada 10 jóvenes termina el secundario en un contexto normal. Las clases virtuales expulsan del sistema a miles de estudiantes que no cuentan con los recursos para conectarse. Así, la educación por zoom profundiza la grieta de oportunidades”.

La referente también señaló que la decisión de restringir las clases presenciales para los adolescentes también afecta al núcleo familiar. “Las madres deben dejar de lado su trabajo y ocuparse del cuidado de los jóvenes que no cuentan con la institución educativa como espacio de contención”, aseguró en su red social. “Todos los niveles educativos son importantes. No les quitemos a nuestros chicos el derecho a estudiar y tener un futuro digno”, finalizó.

Desde el entorno de Mauricio Macri señalaron a LA NACION que el expresidente no acuerda con estas declaraciones. “No representan el pensamiento de Mauricio Macri”, aclararon.

Según el anuncio de Rodríguez Larreta, la secundaria tendrá una presencialidad bimodal, “alternando clases virtuales y presenciales”. Por otra parte, la educación de adultos pasará a clases virtuales en su totalidad. Según el alcalde, “el criterio para tomar estas medidas responde a tres tipos de razones: pedagógicas, de circulación en el transporte público y de tasa de contagio según la edad de cada estudiante”.

