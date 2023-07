Claudio Zuchovicki analizó las medidas del Gobierno y aseguró que el Estado “está rascando la olla”

escuchar

El analista económico Claudio Zuchovicki se refirió a las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y analizó las recientes medidas dispuestas por el Ministerio de Economía, que conduce el candidato Sergio Massa. “El Estado se fundió hace tiempo y esta rascando la olla porque no tiene recursos”, expresó en LN+.

“Lo incierto es peor que lo malo: a lo malo te podés adaptar, a lo incierto, no. Esa incertidumbre es por ejemplo el impuesto a las importaciones, porque con esto no se resuelve el problema. Tampoco pueden hacer otra cosa porque no tienen la credibilidad para anunciar un plan ahora”, sostuvo durante su participación en +Nación, conducido por José Del Rio y Pablo Rossi.

En tanto, señaló que, en medio de esta incertidumbre, aparece un horizonte respecto a las medidas que hay que tomar para tratar de enderezar el camino en el contexto del año electoral.

“Hay algo a favor, a mi me entusiasmó al menos del lado de los mercados: ya casi todos discuten que hay que ir a Mar del Plata”, dijo en tono metafórico y remarcó que la discusión gira en torno a qué velocidad se debe avanzar para corregir los desequilibrios económicos.

“Hay uno que quiere ir a toda velocidad, llevándose todo por delante, el otro quiere ir a 120 kilómetros por hora, el otro quiere parar en todos los pueblos a sumar gente y del otro no tenemos idea porque todos los días cambia. La gente va decidir con su voto a la velocidad y a la manera en que se quiere ir. Queremos saber quién va a ser el piloto, aunque nos digan adónde nos van a llevar”, observó.

Más allá de la situación con el FMI, el especialista estimó que las propuestas impulsadas por el palacio de Hacienda “no resuelven los problemas” sino que sirven para ganar algunas semanas”. “Tengo una enfermedad de largo plazo y vos me resolvés el el día a día, pero tampoco se puede hacer otra cosa”, observó.

Consultado sobre la volatilidad de la divisa norteamericana y la variación del precio en todas sus variantes, Zuchovicki definió a las circunstancias actuales como un momento de “no quiero pesos”.

“El dólar es la manera más fácil de explicarlo porque es el termómetro simple, pero pasa con todo. Se perdió la noción de los valores de los precios, el dólar es un indicador más, marca la incertidumbre pero no es lo que más subió, si vas a la ropa, por ejemplo, hubo inflación en dólares este año”, ejemplificó.

