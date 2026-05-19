Industria y servicios. La compañía que sirve más de 20 millones de platos al año y conecta industrias clave en todo el país

En una mina ubicada a más de 4.000 metros de altura, en un hospital de alta complejidad en el centro de una gran ciudad, o en una operación de oil & gas alejada de cualquier centro urbano, hay algo que no puede fallar: la operación diaria. Detrás de gran parte de esa logística silenciosa que permite que industrias clave funcionen todos los días en la Argentina está Aramark, la compañía global de servicios que hoy sirve más de 20 millones de comidas al año en el país y opera más de 150 sitios en simultáneo.

Con presencia en la Argentina desde 1995, la empresa se consolidó como un actor relevante en la gestión de servicios integrales para sectores de alta exigencia operativa. Actualmente trabaja junto a más de 80 clientes y desarrolla operaciones en 14 provincias, con cobertura en seis regiones del país.

La compañía participa en segmentos estratégicos para la economía argentina, como minería, energía, salud, industrias y empresas, donde las operaciones funcionan las 24 horas y requieren altos estándares de calidad, trazabilidad y cumplimiento normativo.

“Nuestro país tiene una enorme oportunidad de crecimiento en sectores clave y perfectamente definidos, y nuestro objetivo es acompañar ese desarrollo con una operación sólida, profesional y sustentable en el tiempo. Para nosotros, crecer es generar empleo, desarrollar proveedores locales y construir relaciones de largo plazo con cada comunidad donde operamos”, señaló Pablo Llorente, Country Manager de Aramark Argentina.

Uno de los ejes centrales de la estrategia de Aramark en la Argentina es el desarrollo local en cada una de las comunidades donde opera.

El desafío de sostener operaciones críticas

En sectores como minería y energía, donde muchas operaciones se desarrollan en entornos remotos y condiciones extremas, los servicios de soporte son una parte esencial de la actividad diaria. Alimentación, mantenimiento, limpieza, hotelería, gestión de instalaciones y logística forman parte de una estructura que debe funcionar de manera coordinada y sin interrupciones.

La complejidad aumenta cuando se trata de operaciones alejadas de grandes centros urbanos, donde la planificación, la eficiencia y la capacidad de respuesta son determinantes para garantizar la continuidad operativa.

En ese contexto, la demanda de soluciones integrales creció en los últimos años de la mano de industrias que buscan optimizar procesos, mejorar estándares y concentrarse en su actividad principal.

Además del servicio alimentario, las compañías especializadas en facilities management comenzaron a tener un rol cada vez más estratégico en cuestiones vinculadas a seguridad, compliance, trazabilidad y sustentabilidad operativa.

Desarrollo local y generación de empleo

Uno de los ejes centrales de la estrategia de Aramark en la Argentina es el desarrollo local en cada una de las comunidades donde opera.

Según datos de la compañía, en las operaciones remotas más del 85% de los trabajadores proviene de localidades cercanas a cada proyecto. A su vez, entre el 65% y el 85% de las compras se realizan a proveedores regionales, en línea con las políticas de “compre local” impulsadas por distintas jurisdicciones.

“El desarrollo de proveedores y la generación de empleo local son parte central de nuestra manera de operar. No llegamos solamente a prestar un servicio: nuestra mirada es federal y buscamos integrarnos al ecosistema de cada comunidad construyendo relaciones de largo plazo”, agregó Llorente.

Este esquema no solo apunta a fortalecer las economías regionales, sino también a generar operaciones más eficientes y sostenibles en el tiempo, especialmente en industrias con fuerte impacto territorial.

Operaciones que funcionan las 24 horas requieren servicios capaces de garantizar calidad, eficiencia y continuidad en cada detalle.

Tecnología aplicada a la eficiencia operativa

La transformación tecnológica también se convirtió en un componente clave dentro de este tipo de operaciones. Actualmente, la compañía invierte en herramientas digitales que permiten optimizar procesos, monitorear indicadores en tiempo real y fortalecer los controles de calidad y trazabilidad.

La incorporación de tecnología aplicada facilita la gestión de grandes volúmenes operativos y permite adaptar los servicios a las necesidades específicas de cada cliente, especialmente en sectores donde los estándares sanitarios y de seguridad son cada vez más exigentes.

Además, la digitalización contribuye a mejorar la eficiencia logística y el seguimiento de procesos en operaciones complejas y distribuidas en distintas regiones del país.

Con una estructura que combina escala operativa, desarrollo territorial y tecnología, Aramark continúa expandiendo su presencia en la Argentina acompañando el crecimiento de industrias estratégicas y aportando soluciones integrales en algunos de los entornos más desafiantes del país.

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