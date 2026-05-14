La primera entrega del Sueldo Anual Complementario (SAC) corresponde a junio de 2026 y este pago adicional para empleados en relación de dependencia y jubilados representa un incentivo en muchos hogares del país, por lo que también resulta importante conocer cuál es la historia del aguinaldo y desde cuándo se paga en la Argentina.

Los orígenes del aguinaldo LUIS ROBAYO - AFP

El aguinaldo constituye un beneficio central en la estructura salarial de los trabajadores registrados. Esta remuneración adicional se divide en dos pagos anuales efectuados en junio y diciembre. Su implementación formal responde a una serie de normativas que consolidaron derechos laborales tras décadas de prácticas informales en el sector privado.

Cuál es la historia del aguinaldo

La raíz histórica del concepto se sitúa en la antigua Roma. En aquel entonces, los ciudadanos intercambiaban regalos conocidos como Kalendariae strenae durante el primer día de enero. Este gesto simbolizaba el inicio de un ciclo con buenos augurios y una conexión espiritual con las deidades.

Tal como supo recapitular el historiador Daniel Balmaceda, el término actual deriva de la expresión latina hoc in anno, la cual significa “este año”. Con el paso de los siglos, esta costumbre se transformó y alcanzó el ámbito laboral como un obsequio de los empleadores hacia sus subordinados durante la temporada navideña.

Desde cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina

En la Argentina, la transición hacia una norma legal tuvo etapas previas. Hacia la década de 1880, diversos comerciantes otorgaban gratificaciones a su personal para reconocer el desempeño anual, aunque los montos dependían de la voluntad de cada dueño.

El primer antecedente oficial ocurrió en mayo de 1910 bajo la intendencia de Manuel Güiraldes en la ciudad de Buenos Aires. El funcionario dispuso el pago del denominado “Aguinaldo del Centenario” para los empleados municipales en el marco de las celebraciones patrias.

La institucionalización a nivel nacional llegó mediante un proceso legislativo durante el gobierno militar de Edelmiro Julián Farrell, en 1945, impulsado por la gestión de Juan Domingo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Posteriormente, la Ley 12.921 oficializó la obligatoriedad del Sueldo Anual Complementario. Tiempo después, la Ley 17.620 sancionada en 1968 dividió la remuneración en dos cuotas anuales, esquema que persiste en la actualidad. La Ley 27.073 modificó el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo en 2015, lo cual estableció como fecha límite para el primer pago el 30 de junio, con una tolerancia de cuatro días hábiles.

Cómo calcular el aguinaldo

El cálculo del SAC se rige por la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. La norma determina que “el importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”.

La fórmula para calcular el aguinaldo Pixabay

Para los empleados con una antigüedad menor a un semestre, la ley estipula una fórmula proporcional: dividir el salario mensual por 12 y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados efectivamente. Este beneficio constituye hoy un pilar fundamental para la economía de los trabajadores formales en el país.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA