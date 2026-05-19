Cumbre ganadera: cuenta regresiva para Las Nacionales 2026, que será récord

Con casi 1100 animales inscriptos, nuevas cabañas incorporadas y una fuerte participación federal, las Nacionales 2026 se consolidan como la gran vidriera ganadera. Vale recordar que, del 24 al 29 del actual, la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo, será sede de una nueva edición de las Nacionales con el impulso de Expoagro. El evento es organizado junto a las asociaciones de Braford, Brangus y Brahman, además de Caballos Criollos.

La raza Braford reunirá 457 animales y 61 cabañas inscriptas de 10 provincias. Corrientes encabezará la participación con 17 cabañas, seguida por Santa Fe con 12, Chaco con 9, Córdoba con 7, Entre Ríos con 6 y Santiago del Estero con 4. También habrá representantes de Formosa, Salta, Mendoza y Tucumán. Se sumarán cinco nuevas cabañas: dos de Corrientes, dos de Santa Fe y una de Córdoba, consolidando el crecimiento sostenido de la raza dentro del escenario ganadero nacional, dijeron.

Alejandro Lauret, quien tendrá la responsabilidad de jurar la Nacional del Ternero Braford 2026

Alejandro Lauret, quien tendrá la responsabilidad de jurar la Nacional del Ternero Braford 2026, destacó: “La Nacional del Ternero es una de las exposiciones más importantes de la raza, porque allí no solamente vemos el presente del Braford, sino también gran parte de su futuro. Es el lugar donde se empiezan a expresar las nuevas generaciones, el trabajo genético de muchos años y la visión de cada criador”.

Además, remarcó cuáles serán los atributos que buscará en pista: “Mis expectativas están puestas en encontrar animales funcionales, modernos, con calidad racial, estructura, capacidad productiva y, sobre todo, con el equilibrio que hoy demanda la ganadería: eficiencia, adaptación y valor agregado”.

Por su parte, Gastón García, será el jurado de la Gran Nacional de la raza. “Seguramente veremos animales muy completos, funcionales y adaptados a los desafíos productivos actuales. La raza viene creciendo muchísimo y eso se refleja tanto en la calidad de las cabañas como en la participación que tendrá esta edición”.

Gastón García, uno de los jurados de las Nacionales

Brangus llegará con 476 animales inscriptos y un fuerte alcance nacional, representado por 94 cabañas provenientes de diez provincias argentinas. A este escenario se incorporarán cinco nuevas provenientes de Corrientes, Formosa, Córdoba, Santa Fe y Salta.

Alejandro Becerra, jurado de clasificación de la Exposición Nacional Brangus, expresó: “Ser designado jurado de clasificación de la Exposición Nacional Brangus es uno de los reconocimientos más importantes que me ha dado la raza. Lo vivo con una enorme emoción porque detrás de esta designación hay muchos años de trabajo, aprendizaje y pasión por el Brangus”.

Pablo Bove Itzaina, quien tendrá a su cargo la jura de la Nacional del Ternero, señaló: “Para mí, jurar la Nacional del Ternero en la Argentina es un privilegio absoluto. Que dentro de tantos criadores y referentes de la raza hayan pensado en una persona joven como yo representa un enorme honor y también una gran responsabilidad”.

Pablo Bove Itzaina, jurado de las Nacionales

Además, destacó: “Me toca evaluar el trabajo de muchísima gente a la que admiro profundamente. Estamos hablando de una de las exposiciones más desafiantes por el volumen y la homogeneidad de animales que presenta, con cerca de 300 terneros en pista. Eso exige una mirada muy precisa y mucho compromiso”.

La raza Brahman contará con 120 animales en pista y 30 cabañas inscriptas para esta edición. Además, se sumarán tres nuevas cabañas: una proveniente de Corrientes y dos de Córdoba, un dato que refleja el crecimiento y la expansión de la raza.

Helmut Klassen, jurado proveniente de Paraguay, manifestó: “Es un gran honor haber sido designado jurado de la Nacional Brahman 2026 en Corrientes. Tendré la responsabilidad de seleccionar y premiar a los mejores animales a campo y de bozal, para luego elegir a los grandes campeones de la exposición”. El criador paraguayo recordó que las “Nacionales representan una gran fiesta para la raza y una oportunidad muy importante para encontrarnos, intercambiar experiencias y seguir potenciando la genética Brahman en toda la región”.

Caballos

Los Caballos Criollos volverán a tener un lugar destacado dentro de la muestra con alrededor de 50 animales en la pista de jura.

Según informaron, los Caballos Criollos volverán a tener un lugar destacado

Luciano Trangoni dijo: “Hoy cada jura representa un desafío personal. Una mezcla de responsabilidad y disfrute. Y ese compromiso se refleja en su preparación: volver siempre al estándar, al reglamento, a la base. Desde allí comienza su evaluación, buscando primero la tipicidad, el dimorfismo sexual bien marcado y la identidad de la raza, para luego profundizar en los detalles”.

Remates

Según se informó, se realizarán 10 remates de hacienda con la participación de consignatarias como Colombo y Magliano, Gananor Pujol, Madelan, O’Farrell, Rosgan, Reggi & Cía y UMC – Haciendas Villaguay, “en un contexto que proyecta el movimiento de más de 50.000 cabezas de ganado durante toda la exposición”.