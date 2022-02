Cocaína adulterada: Aníbal Fernández dijo que Sergio Berni mintió y explicó cómo actuó ante un pedido que le hizo

Aníbal Fernández volvió a referirse esta mañana al cortocircuito que mantiene con Sergio Berni en torno a la causa de la cocaína adulterada que provocó al menos 20 muertes y dejó decenas de personas internadas. El ministro de Seguridad de la Nación dijo que su par de la provincia de Buenos Aires mintió y explicó cómo actuó ante un pedido que le hizo.

“Venimos muy en contacto con el subjefe de la Policía Federal Argentina (PFA) que es quien está a cargo en este momento”, dijo Fernández en diálogo con el canal TN. Luego, informó que por el momento hay “cuatro personas, tres varones y una mujer, internados en esa situación. Después se agregaron dos personas más”.

El titular de la cartera de Seguridad nacional detalló que “la investigación que está llevando el laboratorio de la PFA no ha arrojado la existencia de una sustancia determinada”. En ese sentido explicó que, por el momento, “no se sabe si es una sustancia opioide o una sustancia mal utilizada para algo que de por sí es algo que genera muerte como la cocaína, sino que además la preocupación de que puede ser hasta veneno. Toda esa preocupación está volcada en los resultados que nos pueda dar el laboratorio”.

Ante la consulta por la hipótesis que sugiere un movimiento interjurisdiccional de la droga, Fernández sostuvo: “Es temerario decir eso hoy, pero no hay que descartarlo tampoco”.

Luego, el ministro del gobierno de Alberto Fernández, afirmó que una de sus primeras medidas al tomar el mando de Seguridad fue nombrar al frente de la división de Drogas Peligrosas de la PFA “a la persona más prestigiosa que tiene la propia Fuerza, a quien le pedimos que armara su propio equipo y a quien le dijimos que no tenía límite para investigar, está trabajando muy fuertemente en este tema. Aspiramos a que en el cortísimo plazo podamos tener respuesta a eso”.

En cuanto a la posible deportación del narcotraficante identificado como Joaquín Aquino, también conocido como El Paisa, el titular de cartera de Seguridad dijo: “Va a proceder una vez que culmine el tratamiento procesal y que eventualmente sea sancionado, cumpla con esa sanción. Por lo cual, sería dentro de unos cuantos años, que se va a proceder con esa expulsión que la Ley de Migraciones tiene y que la hicimos nosotros siendo yo ministro del Interior”.

Por otro lado, Fernández le quitó importancia al peso que ese criminal dedicado al narcomenudeo ocupa dentro de alguna organización criminal. “En el marco de lo que se viene trabajando, no es un hombre un nivel tan importante como para ser cabeza de una asociación ilícita”, dijo y agregó: “Hay cosas que no debo contar porque son responsabilidad de quien trabaja en drogas peligrosas”.

Berni, mi examigo

Sobre los cruces que mantiene con su par de la adminstración bonaerense, Fernández dijo: “Un viejo dicho español dice ‘dos no pelean si uno no quiere’. Si a mi examigo se le dá por ir a Radio Mitre un domingo y lo recogen todos los medios es porque algo tenía preparado. Que lo haga y lo disfrute. Yo no tengo tiempo para perder en esas cosas”.

En ese sentido, el ministro de Seguridad de la Nación trató de mentiroso a Berni y explicó, con lujo de detalle su versión una comunicación telefónica que mantuvieron a las pocas horas del estallido del escándalo de la droga envenenada.

“En lo que él miente, es que el día que él me llama 19.45 yo llego a una cena, me dice lo de alertar a aquellos que puedan consumir. Paradójicamente, los que tenemos que luchar contra el narcotráfico, en este caso trabajamos con lo que se conoce en el mundo como ‘reducción de daños’. Ver cómo podíamos hacer para que quienes consumieran este tipo de sustancias no lo hicieran en 48 horas, evitando más muertes”, dijo Fernández.

Durante la reconstrucción de la comunicación que mantuvo con Berni en el día que se conocieron las muertes por la droga envenenada, el miembro del gabinete presidencial, dijo que “lo vi en el mismo momento que me lo dijo, lo acepté. Corté, hablé con Mercedes La Gioiosa, mi secretaria de Seguridad y Política Criminal, para que ella se ocupara de hablar con las Fuerzas. Quince minutos después me llamó, me avisó que ya estaban todos notificados y trabajando”.

Luego, Fernández agregó: “Lo que pasa es que no se lo conté a él porque di por sentado que lo me pidió se tenía que hacer y se hizo, 15 minutos tardamos en hacerlo. Con lo cual, en la vocación de hacerlo tiene otro daño, alguien lo mandó. Yo no tengo ganas de pelear con mercenarios, ya está. Tiene su visión así y que haga lo que quiera”.

Por ultimo, se refirió a las declaraciones que realizó este domingo su par de la adminstración bonaerense quien dijo que combate al narcotráfico “en soledad permanente” por la falta de colaboración del gobierno nacional. “La verdad que mucho ayer no le pude dedicar porque no pude leer los díarios porque desgraciadamente mi suegro está pasando sus últimas horas en este mundo. Entonces tuve que dedicarme a mi familia y no puede hacer otra cosa. No me a encontrar a mi peleandome”, aseguró Fernández.