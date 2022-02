Sergio Berni, sobre la cocaína adulterada: “Sería bueno que la señora Bullrich nos diga de dónde sacó que es fentanilo porque nos ahorraría un montón de tiempo”

Mientras que aún se intenta dilucidar con qué se mezcló la cocaína que, al consumirla, le provocó la muerte a 24 personas en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, le dirigió unas palabras a la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, que pasó durante el macrismo por su área, pero a nivel nacional. Lo hizo luego de que Bullrich cuestionara un “salto de 495% en la importación de fentanilo y sustancias similares”, después de que las primeras versiones indicaran que con esa sustancia se habría “cortado” la cocaína adulterada.

“Sería bueno que nos diga la señora Bullrich de dónde sacó que es fentanilo, porque nos ahorraría un montón de tiempo”, deslizó Berni en Radio 10. Y aclaró: “No lo digo como una chicana, sino como un aporte a esto que debería ser una causa nacional”.

Ministro @FernandezAnibal: explique el salto del 495 % en la importación de fentanilo y sustancias similares en el último año. Usted sabe que estas sustancias terminan en el narcotráfico. ¿No le suena similar a lo que sucedió con la efedrina? Mire este cuadro👇 pic.twitter.com/jqYZj8BfIc — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 4, 2022

Las declaraciones del ministro que responde a Axel Kicillof llegaron luego de que las primeras pruebas que se le realizaron a lo consumido por la veintena de muertos y los más de 80 internados que hubo en su momento dieran negativo para fentanilo. “Como a esa suerte de fentanilo casero no lo tenemos registrado, nos cuesta desmenuzar molecularmente la composición de esa droga porque es de compleja distribución molecular”, precisó Berni, quien remarcó que la sustancia en cuestión podría ser un derivado de aquella señalada por Bullrich. “Lo más lógico es pensar es que se rebajó con algo similar al fentanilo”, explicó.

En los momentos iniciales se barajó la posibilidad de que sea fentanilo lo consumido en territorio bonaerense porque los pacientes que llegaron en grave estado a los hospitales respondieron favorablemente a la naloxona, el antídoto contra ese opioide.

“En Rosario, en un día, tiré más bunkers que todos los que tiró Vidal, ¿sirvió de algo en Santa Fe? "

En tanto, lo ocurrido en la Provincia -que tuvo su eje en el barrio Puerta 8, donde se vendió la cocaína adulterada- desató un debate al respecto del narcotráfico y generó críticas de Juntos por el Cambio en cuanto a la política del Frente de Todos en esta área. Entre ellos, la exgobernadora y actual diputada nacional María Eugenia Vidal cuestionó la gestión oficial y señaló que durante su administración dieron “una pelea histórica” contra las drogas.

“Empezar a discutir si tiró un búnker más o menos es totalmente miserable. Seamos pragmáticos. ¿Nos vamos a enganchar en la miserabilidad de discutir un búnker más o uno menos?”, se preguntó Berni, que insistió con vehemencia: “En Rosario, en un día, tiré más bunkers que todos los que tiró Vidal. ¿Sirvió de algo en Santa Fe? Evidentemente no. Entonces, ¿cuándo nos vamos a sacar la careta de la hipocresía? ¿Cuándo vamos a dejar de jugar con la buena fe de la sociedad? ¿Cuándo vamos a dejar de mentirle a la sociedad por tener un rédito político? ¿No se dan cuenta que la próxima víctima pueden ser sus hijos?”.

Pese a que aclaró que sirve desbaratar estos lugares donde se comercializan estupefacientes, el ministro consideró que esto es “una gota en un océano” y planteó: “O cometemos la hipocresía de decir ‘yo tiré un búnker’ o asumimos la responsabilidad de interpelar a la política, a la sociedad, y decirles esto no va más. ¿No entienden que no va más? ¿Que no se puede mentir todo el tiempo haciéndole creer a la sociedad que porque tiramos un búnker estamos ganando una guerra que ni siquiera sabemos dónde está?”.

Los cruces con Aníbal Fernández: “Si estuvo, que lo muestre”

El operativo para sacar de circulación estas dosis de cocaína que produjeron las muertes y las internaciones desató, además, un nuevo foco de tensión con el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Aníbal Fernández. Ambos funcionarios de elevado perfil público se trenzaron en declaraciones contra el otro durante los últimos días.

“Yo no vi nadie que estuviera con nosotros trabajando codo a codo”, remarcó Berni hoy, que volvió a quejarse por la falta de apoyo de la Nación, pero que pidió no hablar más de la tensión con su par en la Casa Rosada, quien hoy lo tildó de “examigo”.

Sergio Berni, en los allanamientos realizados en Puerta 8, en el partido bonaerense de Tres de Febrero Gerardo Viercovich

“¿Usted vio a alguien poniéndose a disposición de la manera que sea para poder solucionar? No quiero hablar de Aníbal Fernández porque este es un tema muy importante para hablar de esas cosas. Que explique él lo que hizo”, lo chicaneó Berni esta mañana, una vez más, y añadió: “Lo que diga Aníbal... La gente puede decir cualquier cosa. Es histórico porque evitamos 1000, 2000 muertes. Usted me vio en las villas trabajando, ¿vio a alguien más? Además de, obviamente, el ministro de Salud [por Nicolás Kreplak], que se encerró en el hospital; y además de Carlos Bianco [el jefe de asesores bonaerense], que coordinó la logística”.

Incluso, aseguró no haber localizado a las fuerzas federales cuando se realizaron los allanamientos en el marco de la investigación por la droga adulterada. “Yo, esa noche, en absoluta soledad desde las 2 hasta las 7.30, paré a tomar un café en la YPF enfrente del Mercado Central y bajo la lluvia no vi a nadie. Recorrí San Martín, Hurlingham, hice un despliegue policial y no vi a nadie. Si estuvo, que lo muestre”, le pidió Berni a Fernández.

“Una pistola en la nuca a la Justicia”

En esas diligencias ordenadas por el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta, la Policía Bonaerense detuvo a “El Paisa”, el presunto dueño del lote adulterado. “Esa noche que allané y traje a El Paisa, le tuve que poner una pistola de un tamaño importante en la nuca a la Justicia para que desempolve una causa desde diciembre parada y que pedíamos los allanamientos”, contó el ministro.