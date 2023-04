Colectivero asesinado: Berni sembró dudas sobre el móvil y apuntó contra la policía porteña

escuchar

El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni habló esta noche en una entrevista televisiva tras recibir una golpiza por parte de un grupo de choferes que realizaban un piquete en Avenida General Paz -a la altura de la Ruta 3- en reclamo por el asesinato de Daniel Barrientos (68), conductor de la línea 620.

Con el foco puesto -en principio- en la muerte de Barrientos, que ocurrió en la madrugada del lunes en un intento de robo, opinó en C5N: “Lo de hoy es muy llamativo. Nadie roba con dos vehículos de apoyo un colectivo, con un armamento que no es el habitual. Todo nos hace pensar que no fue un simple robo”.

“Normalmente, esta situación pasa cuando la víctima se defiende, cuando hay plata de por medio. Acá no hubo plata. Se llevaron una sola cartera y ejecutaron a un trabajador. Y esa herida que a uno le produce como ministro de Seguridad duele más que cualquier fractura que haya tenido”, acotó.

Respecto del brutal ataque, remarcó que se trata de “gajes del oficio”. “Si me preguntan como estoy, estoy muy mal. Tengo dolor en el alma y es el mismo dolor que siento cuando nos matan a un ciudadano de la provincia. El resto son golpes a los que uno está acostumbrado”, dijo.

Y reveló además que le habían advertido -previo a su llegada a la zona de conflicto- que podía tratarse de una emboscada: “Cuando les vi la cara a todos los que estaban ahí, me di cuenta de que era gente que venía a provocar. Me tiré contra la pared para protegerme. Y fue piña y patada, piña y parada. Ahí se funde todo. Los que estaban dolidos por la muerte de su compañero, los activistas políticas, los que pelean con la UTA. Es una disputa enorme”.

“Pero yo no le escapo a nada. Me iba a quedar ahí. Me podrían haber matado acá como en un allanamiento o cuando perseguimos a narcos”, indicó luego. Y enfatizó: “Es imposible gestionar la seguridad desde un escritorio. Yo cuando bajé del helicóptero, sabía a lo que me enfrentaba”.

En relación a las heridas sufridas durante el altercado, el ministro de Seguridad acusó “varias fracturas”. “Cuando fui a tratar de defender a un colectivero luego de que recibiera un escudazo inhumano, me revolearon una piedra en la cabeza. Puse mi mano sobre la zona y pude sentir el hueso”, recordó.

Además, apuntó contra la policía de la Ciudad: “Me llevaron detenido”, dijo. Se refirió así a la intervención de los oficiales de la policía porteña. “Durante unos 20 minutos pudimos tranquilizar la situación. Estábamos a punto de llegar a un acuerdo”, cuando intervino la policía.

Y acusó a Eugenio Burzaco, el nuevo ministro porteño del área. “Espero que no me llame. Se va a comer flor de puteada. Esto no se hace. Usted no puede poner en riesgo la vida de una persona así. Estaba todo controlado. ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires intervino?”, se preguntó.

“Ninguno de mis policías se movió. Cuando ví a la infantería le pedí por favor que no avanzara, salí de la pared, que busqué para cubrir la espalda. Salí de ahí para pedirles que no avancen”, precisó.

Y completó: “Yo estaba luchando con la policía para no irme del lugar. Fijense la imagen y se van a dar cuenta de la fuerza que está haciendo la policía para tenerme.

