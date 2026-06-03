Colegios de abogados de todo el país rechazaron el retiro del pliego de la candidata a jueza Michelli

El rechazo al veto que el Gobierno decidió imponer sobre la candidata a jueza federal de La Plata María Verónica Michelli, por ser la cuñada de un periodista de LA NACION que investigó los casos $LIBRA y Adorni, continúa extendiéndose entre entidades académicas y profesionales.

Hoy se conoció que la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) manifestó su “profunda preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de la Dra. Alejandra Micaela Michelli, quien había cumplido satisfactoriamente todas las instancias constitucionales y legales previstas para acceder al cargo para el cual había sido propuesta”.

Luego de que Michelli superara un concurso para convertirse en jueza y de que la Casa Rosada enviara su pliego al Senado −tras elegir su nombre de la terna elevada por el Consejo de la Magistratura−, el oficialismo decidió pedirle a la Cámara alta que retire el pliego.

Según indicaron diversas fuentes del oficialismo, la decisión provino de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Y el motivo fue que Michelli es la hermana de la esposa de Hugo Alconada Mon, periodista de investigación de LA NACION.

Patricia Bullrich y Karina Milei

El problema para el Gobierno fue que el pliego Michelli ya había cosechado nueve firmas, lo que representa a la mayoría de los miembros de la Comisión de Acuerdos, y estaba listo para ser tratado en el recinto del Senado. Ante la polémica que motivó el veto mileísta, el oficialismo ayer tuvo que liberar el pliego, aunque logró que no sea tratado en la sesión prevista para este jueves.

La intervención del Poder Ejecutivo fue cuestionada no solo por la oposición y alguno de sus aliados, sino también por miembros de La Libertad Avanza, como Patricia Bullrich, que este miércoles se mostró junto a Karina Milei para intentar encapsular la crisis que desató su negativa a apoyar el retiro del pliego de Michelli.

Pero también cuestionaron la maniobra entidades como el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad y la organización Será Justicia. A ellos se sumó hoy la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

“La decisión de retirar una postulación una vez superadas todas las etapas previstas genera incertidumbre respecto de la estabilidad y previsibilidad de los mecanismos de selección de magistrados, afectando la confianza que debe inspirar un sistema basado en reglas objetivas, transparentes y respetuosas de la división de poderes", señaló la institución a través de un comunicado.

“La selección y designación de magistrados constituye uno de los pilares esenciales del sistema republicano y exige el máximo respeto por los procedimientos institucionales establecidos. En ese sentido, la culminación de los concursos, evaluaciones técnicas, controles de antecedentes e instancias de participación ciudadana tiene por objeto garantizar la idoneidad, independencia y legitimidad de quienes aspiran a integrar el Poder Judicial”, agregaron.

“La FACA considera indispensable que toda decisión vinculada con la cobertura de cargos judiciales sea adoptada con criterios institucionales claros, debidamente fundamentados y compatibles con los principios de independencia judicial, seguridad jurídica y fortalecimiento de la calidad institucional de la República", completaron.