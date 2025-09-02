Cómo saber dónde voto: consultá el padrón de la provincia de Buenos Aires 2025
Los electores bonaerenses deben verificar su lugar de votación para las próximas elecciones legislativas, debido a la incorporación de nuevos establecimientos
- 3 minutos de lectura'
Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que se encuentren habilitados para sufragar en las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre deberán corroborar su lugar de votación, ya que se han incorporado nuevos establecimientos.
Esta verificación anticipada del padrón electoral 2025 resulta fundamental para conocer con exactitud el sitio de votación, incluyendo el número de mesa y el orden, lo que contribuirá a agilizar el proceso durante los comicios provinciales.
Cómo saber dónde voto en la provincia de Buenos Aires
Para consultar el padrón electoral definitivo y obtener esta información detallada, los electores bonaerenses pueden seguir un procedimiento sencillo y rápido.
- El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.
- Una vez allí, se solicitará al votante que escriba su número de DNI.
- Posteriormente, deberá elegir el sexo tal como aparece consignado en su documento de identidad.
- Finalmente, será necesario rellenar el campo de verificación y clickear en el botón “Consultar”.
- Inmediatamente después de realizar estos pasos, el sistema mostrará el nombre de la escuela designada para votar, junto con su dirección y el distrito correspondiente.
- Además, se detallará el número de la mesa y el orden específico dentro del padrón.
Qué se elige en la provincia de Buenos Aires
En estas elecciones, los bonaerenses que figuran en el padrón definitivo de electores tendrán la responsabilidad de definir a sus representantes en el Poder Legislativo provincial.
Esto incluye la elección de 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Adicionalmente, en distintos distritos electorales se definirán los concejales y los consejeros escolares, completando así la renovación de autoridades locales y provinciales.
Por qué los bonaerenses votan dos veces este año
Es importante destacar que los ciudadanos habilitados para votar que residen en la provincia de Buenos Aires acudirán a las urnas en dos ocasiones durante este año. La primera cita será para las elecciones legislativas provinciales, que se llevarán a cabo el domingo 7 de septiembre, donde se elegirán a los representantes de la mitad de la Legislatura provincial.
Posteriormente, los bonaerenses volverán a las urnas el 26 de octubre para las elecciones nacionales 2025, en las que elegirán a diputados y senadores nacionales.
Las fechas más importantes del calendario electoral de la provincia de Buenos Aires
Las siguientes son las fechas más importantes del recorrido electoral hasta los comicios del 7 de septiembre:
- 30/8: inicio de publicación de resultados de encuestas o sondeos.
- 5/9: fin del plazo de campaña electoral, emisión de propaganda y publicación y difusión de encuestas y sondeos (48 horas antes de los comicios).
- 7/9: elecciones provinciales. Inicio de publicidad o difusión de proyecciones sobre el resultado de la elección (después de las tres horas del cierre de los comicios).
- 13/9: inicio de las tareas del escrutinio definitivo
- 6/11: fin de plazo para la justificación de la no emisión de sufragio (dentro de los 60 días de celebradas las elecciones).
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
