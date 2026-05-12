Jamiroquai regresa a la Argentina: cuánto costarán las entradas y dónde cantará

Jamiroquai confirmó su retorno a Buenos Aires para este 2026. El grupo británico, referencia ineludible del acid jazz y el funk, dará un concierto masivo el 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro. Esta visita termina con una ausencia de nueve años, ya que su último contacto con el público local ocurrió en 2017. La noticia desató una demanda inmediata de tickets y posiciona al show como uno de los principales hitos en la cartelera musical del año.

El grupo británico, referencia ineludible del acid jazz y el funk, dará un concierto masivo el 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro

Cuándo y dónde se venden las entradas

La venta de entradas para el evento iniciará la próxima semana. El sistema dispone de una preventa exclusiva para clientes de Banco Patagonia (tarjetas VISA) el lunes 18 de mayo a partir de las 10:00 horas. Una vez agotado el stock o cumplido el plazo de 48 horas, comenzará la venta general el martes 19 de mayo a través del sitio oficial All Access.

Jamiroquai, otra vez en la Argentina

Precios de entradas

Los precios para las distintas ubicaciones ya están definidos.

El sector PIT (el más cercano al escenario) tiene un costo de $320.000 , mientras que la Platea 1 cuesta $250.000.

(el más cercano al escenario) tiene un costo de , mientras que la El Campo Delantero se ubica en los $190.000 y la Platea 2 en $170.000.

Finalmente, el Campo General tiene un valor de $95.000.

En todos los casos, los montos no incluyen el costo por el servicio de la ticketera.

Jamiroquai, en la Argentina: cuánto costarán las entradas

Un aniversario de impacto global

El año 2026 funciona como un periodo clave para la formación que lidera Jay Kay. En primer lugar, se cumplen 30 años desde el lanzamiento de “Virtual Insanity”, canción que transformó al grupo en un fenómeno global a mediados de los años 90. Aquella pieza no solo destacó por su éxito comercial en canales como MTV, sino que también planteó una estética futurista que mantiene su relevancia absoluta en la actualidad.

Además de la celebración por su trayectoria, Jamiroquai trae material inédito. El show en San Isidro integra la gira de presentación de su noveno álbum de estudio. Este lanzamiento pone fin a un periodo de casi diez años sin grabaciones nuevas. El repertorio del concierto equilibra los clásicos de su discografía, tales como “Space Cowboy” y “Cosmic Girl”, con las composiciones recientes que definen su sonido actual.

Jamiroquai celebra los 30 años desde el lanzamiento de “Virtual Insanity” (Foto: www.jamiroquai.com)

Desde sus inicios en 1992 con el single “When You Gonna Learn”, Jay Kay destacó por su capacidad para unir el jazz y el funk con mensajes sociales. Sus letras abordaron temas como el cambio climático y el impacto de la tecnología mucho antes de que estas cuestiones ocuparan un lugar en la agenda pública, lo que le valió reconocimiento de la crítica como un artista con visión de futuro dentro del pop británico.

El origen del nombre Jamiroquai también refleja esta identidad. El término surge de la unión de la palabra “jam” —referente a la improvisación musical— y “Iroquois”. Esta última es una referencia a los iroqueses, pueblos indígenas de América del Norte.

En varias oportunidades, Jay Kay manifestó su interés por la filosofía de estas comunidades y el origen afroamericano de su música.

Con casi dos mil millones de reproducciones en Spotify, su influencia moldea el sonido de las nuevas generaciones.