Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires: cuándo se vota y todo lo que hay que saber

Los ciudadanos que residen en la provincia de Buenos Aires y estén habilitados para votar por el padrón definitivo, deberán presentarse en los comicios de septiembre, por lo que resulta elemental saber cuándo se vota y toda la información necesaria sobre este acto electoral.

A continuación figura todo lo que hay que saber de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, con las fechas importantes, cargos que se eligen, modalidad de votación y la manera de consultar el padrón, que es la herramienta para agilizar el proceso en el día de la votación.

Los bonaerenses eligen legisladores el 7 de septiembre Marcelo Manera - LA NACION

Cuándo se vota y todo lo que hay que saber sobre las elecciones legislativas en Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, tendrá elecciones el domingo 7 de septiembre para renovar parcialmente su Poder Legislativo local y luego volverá a las urnas el domingo 26 de octubre para las elecciones legislativas nacionales.

En primer lugar, en las elecciones provinciales, los ciudadanos empadronados deberán elegir 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. A esto se suman la renovación de cargos locales en distintos distritos electorales, donde se definirán concejales y consejeros escolares.

Luego, en las elecciones nacionales del 26 de octubre, se renovarán parcialmente las dos cámaras del Congreso de la Nación. Para el Senado, estarán en juego 24 bancas que corresponden a la Capital Federal y provincias específicas; para la Cámara de Diputados, se elegirán 127 representantes en todo el país. En este marco, la provincia también renovará sus autoridades locales vinculadas a senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.

Secciones electorales y modalidad de votación

La provincia se divide en ocho secciones electorales que agrupan municipios y partidos para la elección conjunta de diputados y senadores provinciales. Cada sección tiene distinto número de municipios y cantidad de electores.

En cuanto al sistema de votación, el 7 de septiembre se mantendrá la modalidad tradicional con boletas partidarias, que según el Ministerio de Gobierno bonaerense es un sistema ágil, robusto y conocido por el electorado. En cambio, en las elecciones nacionales de octubre sí se implementará la Boleta Única de Papel (BUP).

Por qué se vota dos veces en la provincia de Buenos Aires

Los residentes habilitados para votar en la provincia deben prepararse para acudir a las urnas dos veces en el año. Primero, el 7 de septiembre para elegir a sus representantes en la Legislatura provincial y cargos municipales, y luego el 26 de octubre para las elecciones legislativas nacionales, donde votarán para renovar diputados y senadores que representan a todo el país.

Estas elecciones serán decisivas para definir la representación política en la provincia más grande y poblada del país.

Elecciones bonaerenses 2025

Dónde voto en Buenos Aires 2025: consultá el padrón electoral de la provincia

Los ciudadanos bonaerenses que están habilitados para votar en las elecciones legislativas, pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

Escribir el número de DNI del votante.

Elegir el sexo tal como aparece en el DNI.

Rellenar el campo de verificación y clickear en “Consultar”.

Inmediatamente, se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.

Calendario electoral para la provincia de Buenos Aires

Las siguientes son las fechas más importantes del recorrido electoral hasta los comicios del 7 de septiembre: