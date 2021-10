Con Alberto Fernández como principal orador, los movimientos sociales relanzan su campaña en Nueva Chicago

“Por la Unidad y la Victoria”. Con esa consigna, el Movimiento Evita y Somos-Barrios de Pie relanzarán hoy oficialmente su campaña de cara a las legislativas de noviembre. Los movimientos sociales alineados con la Casa Rosada convocaron a “un plenario nacional de la militancia” que contará con Alberto Fernández como orador principal y que tendrá lugar, a partir de las 15, en el estadio de Nueva Chicago, ubicado en el barrio porteño de Mataderos. También asistiría Máximo Kirchner, según fuentes oficiales.

El acto iba a realizarse en el estadio de Ferrocarril Oeste el sábado pasado, pero debió reprogramarse por el derrumbe de una de sus tribunas unos pocos días antes. Los dirigentes sociales esperan una concurrencia de alrededor de 15 mil militantes. Y, según aclaran, también aspiran a que esa masividad se replique en actos similares en otras provincias.

Manzur y Pérsico Prensa Movimiento Evita

El Movimiento Evita cobró protagonismo en medio de la semana más convulsionada del Gobierno. Fue cuando llamó a marchar a Plaza de Mayo después de que los funcionarios que responden a Cristina Kirchner presentaran sus renuncias en masa. Sin embargo, a pocas horas de concretarse, y por un pedido explícito del propio Presidente, la convocatoria acabó por levantarse. “Me parece un error. No se apuntala un gobierno operando en los medios”, había disparado, apenas conocida la noticia, el secretario de Asuntos Parlamentarias de jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro.

Lo cierto es que la contundencia de la derrota en las PASO no hizo más que confirmar el diagnóstico que esgrimen las organizaciones cada vez que tienen la oportunidad. “El problema acá no es ni la campaña, ni los candidatos, ni si funcionan o no funcionan los funcionarios, acá el problema es la situación social y la situación económica”, señaló uno de sus dirigentes a LA NACION.

Según sus organizadores, del acto participaron más de 5.000 personas Prensa Movimiento Evita

En ese sentido, tanto Navarro como el secretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, participaron el lunes pasado de un acto en la Uocra junto a medio gabinete. ¿El motivo? El lanzamiento del programa “A Construir”, que busca incorporar a los beneficiarios del Potenciar Trabajo al empleo del sector. La conversión de los planes sociales en empleo genuino es otro de los nuevos ejes discursivos del Gobierno en la campaña.

El acto de este jueves se suma a las iniciativas que ya se habían empezado a poner en marcha desde las organizaciones. “A militar para reconstruir la esperanza” fue el lema con el que Somos-Barrios de Pie, con el dirigente social y candidato a diputado Daniel Menéndez a la cabeza, comenzó a recorrer el conurbano bonaerense, tanto los barrios donde el Frente de Todos perdió votos como aquellos distritos en los que ganó, como La Matanza, Merlo y Moreno.