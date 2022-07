El Gobierno y la Ciudad vuelven a enfrentarse por la falta de coordinación ante las marchas piqueteras

Antes de la marcha de las organizaciones sociales que tomarán hoy como escenario de protesta el centro de la ciudad de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández recibió ayer a una delegación de piqueteros oficialistas, mientras que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta exigió que las fuerzas de seguridad nacionales no dejen ingresar a los manifestantes al territorio porteño.

Las discrepancias entre los gobiernos nacional y porteño en torno al operativo de seguridad que se montará en los puentes de acceso a la ciudad, las estaciones terminales y la avenida 9 de Julio volvieron a quedar de manifiesto en la antesala de la manifestación de las organizaciones de izquierda a la Plaza de Mayo desde las 11 de la mañana y de los piqueteros oficialistas a la zona del Congreso.

“Es un problema social, no de circulación. No vamos a permitir que acampen y vamos a exigir que esté el Metrobús liberado . Y que marchen rápido para dejar la 9 de Julio liberada”, afirmaron fuentes de la administración Larreta. El propio alcalde agregó, en declaraciones a LN+ que hizo ayer por la noche: “La forma de controlar esto es entre los dos, pero el gobierno nacional no está colaborando” .

Rodríguez Larreta ayer en LN+, donde criticó al Gobierno por no coordinar el operativo ante las marchas

Por su parte, en el Ministerio de Seguridad nacional, que conduce Aníbal Fernández, sostuvieron ante una consulta de LA NACION que “no se va a reprimir” , aunque las fuerzas federales “ protegerán los bienes públicos” . En la Casa Rosada y también en la cartera de Seguridad descartaron de plano acceder al pedido de Larreta para bloquear el acceso de los manifestantes a la ciudad de Buenos Aires.

El gobierno nacional siguió ayer con atención los pasos de los movimientos sociales. Sin herramientas para hacer frente a las demandas, especialmente para habilitar el salario básico universal (SBU) , en la Casa Rosada consideraron “lógicas” las marchas que anunciaron para hoy y la semana próxima. El Presidente recibió en su despacho a una decena de dirigentes sociales.

Alberto Fernández recibió a las organizaciones sociales Presidencia

Los piqueteros pusieron al jefe del Estado al tanto de la situación judicial que atraviesan referentes sociales tras los allanamientos a organizaciones en Jujuy. Si bien se trató brevemente, el Presidente no les pidió desactivar las medidas de fuerza ni les prometió estudiar ninguna iniciativa. “Los movimientos sociales cuando nos sentimos atacados nos unimos más” , resumió Esteban “Gringo” Castro, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Esta fue la segunda reunión en la semana que el Gringo Castro mantiene en la Casa de Gobierno. El referente social, uno de los más cercanos al Presidente, ya había estado el martes con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Desde el gobierno nacional buscaron minimizar el impacto de las movilizaciones y aseguraron que se trata de “la famosa puja distributiva”, pero al mismo tiempo alertaron que las organizaciones sociales deberán hacerse responsables si hubiera desbordes o conflictos .

Del encuentro participaron además del secretario general de la UTEP, el jefe de la Corriente Clasista Combativa, Juan Carlos Alderete, y otros dirigentes como Ángel Borello, Cristián Romo, Alejandro Garfagnini, Beatriz Fleischman, María Mireyra Esteves y Norma Morales. También estuvieron Alejandro Abregú, Luciano Álvarez y Laura Pugliese. No estuvo, en cambio, Grabois. El Chino Navarro, quien no participó del cónclave, actuó de enlace. Los piqueteros resaltaron el encuentro como un “gesto político” ante lo que presentan como una “persecución judicial”.

Me preocupan enormemente los allanamientos a comedores y merenderos. No avalo la persecución judicial de la dirigencia política y social.



Hoy recibí a referentes de organizaciones sociales, a quienes manifesté mi total solidaridad. pic.twitter.com/0nszu6U3PL — Alberto Fernández (@alferdez) July 14, 2022

No estuvo, en cambio, Juan Grabois. El líder del MTE en las últimas horas adquirió un posicionamiento fuertemente crítico de la gestión de Alberto Fernández. A ellos también se sumarán el Polo Obrero, más combativo, que formalizarán el reclamo de un bono de 20.000 pesos y solicitará una reunión con la titular del Palacio de Hacienda.

El encargado de formalizar el encuentro de esta tarde fue el secretario de Relaciones Parlamentarias y dirigente del Movimiento Evita, Fernando Navarro. El “Chino”, quien no participó del cónclave, actuó de enlace. Los piqueteros resaltaron el encuentro como un “gesto político” ante lo que presentan como una “persecución judicial contra las organizaciones”. Castro fue especialmente crítico con lo que ocurre en Jujuy. También hablaron del estado de salud de Milagro Sala.