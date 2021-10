Con baile incluido, Diego Santilli y Rogelio Frigerio salieron en busca de nuevos votantes

El primer candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires del frente Juntos, Diego Santilli, realizó una salida de campaña “compartida” con Rogelio Frigerio, el postulante del partido PRO a la Cámara baja, en Entre Ríos. Alineados en el mismo espacio políticos, ambos realizaron actividades proselitistas en distritos de ambas provincias.

A menos de un mes de las elecciones, el exvicejefe de gobierno porteño y el exministro del Interior de Cambiemos recorrieron Zárate, en la provincia de Buenos Aires, y también Islas del Ibicuy, en Entre Ríos.

“Con Rogelio me unen los mismos valores y visión de país, queremos una sociedad de trabajo, de producción, recuperar la dignidad y la cultura del trabajo”, expresó Santilli de cara a las elecciones generales que se realizarán el próximo 14 de noviembre. Los dos postulantes señalaron que está en discusión el modelo de país.

La actividad “interprovincial” comenzó en Entre Ríos y luego se trasladaron a Zárate. Allí, visitaron un centro tradicionalista, donde se dieron incluso el gusto de bailar una danza folklórica.

Hoy compartimos una gran tarde en #Ibicuy y #Zárate con @diegosantilli. Siempre creímos en tender puentes, trabajar en equipo y, por sobre todas las cosas, estar cerca de la gente. pic.twitter.com/rOJwwlowmS — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) October 16, 2021

Santilli recordó al policía de la Ciudad, Rodrigo Guillermo Becker, asesinado días atrás y llamó a “terminar con la puerta giratoria y una sociedad que vive encerrada”. “Queremos una sociedad libre, con los delincuentes presos, aplicando la reforma del código y poniendo policías en la calle”, definió. Y sumó: “Hay que votar para defender nuestros valores, para defender el trabajo, la educación y la seguridad”.

Por su parte, el candidato entrerriano señaló que en las PASO se le puso “un freno” al kirchnerismo” en todo el país e hizo hincapié en la situación educativa y en la falta de clases presenciales durante la pandemia.

“Hay un 50% de los chicos que no terminan el secundario y les cuesta encontrar trabajo, hay un divorcio entre las exigencias del trabajo del siglo XXI y la formación de nuestros chicos que tenemos que cambiar”, criticó. A su vez, rechazó la utilización de medidas electoralistas: “La sociedad no quiere dádivas, no quieren que jueguen con su dignidad, quieren trabajar”, agregó.