La oposición recordó la votación y advirtió por los desafíos vigentes para avanzar en la ampliación de derechos de las minorías sexuales Fuente: Télam - Crédito: Fernando Gens

Alan Soria Guadalupe Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2020 • 11:41

Juntos por el Cambio recordó hoy la sanción de la ley de matrimonio igualitario en su décimo aniversario y cuestionó que el kirchnerismo hubiera capitalizado como propio el logro político de la votación, que también acompañaron los dirigentes del macrismo.

En una reunión virtual con militantes y dirigentes encabezada por la cúpula de Pro, la UCR y la Coalición Cívica, el espacio buscó hacer una autocrítica y llamó a "estar bien organizados" para evitar que otros se "apropien" de "conquistas sociales".

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, quien en hace diez años era diputada nacional, pidió "repensar" el momento de la sanción. "Era un proyecto que tenía años y se había trabajado mucho. De golpe aparecía en manos de una fuerza política [el Frente para la Victoria] que no había sido quien lo había trabajado. Hubo un uso político de esta ley y una apropiación. Es importante que no dejemos que haya apropiaciones de temas, situaciones y principios que nosotros defendemos", dijo. "Hay intentos de apropiación de derechos de alguien como si fuera exclusivo de una fuerza, pero es una construcción social más profunda", agregó.

En la madrugada del 15 de julio de 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el Congreso convertía en ley el proyecto que reconoció el derecho a las personas del mismo sexo de poder casarse. La Argentina fue el primer país de América Latina en dar ese paso y el segundo de América, después de Canadá.

"Creo que hay una voluntad manifiesta de una minoría militante kirchnerista que se apropia en estos tiempos. Se apropia de conquistas sociales que muchas veces no fueron planteados por ellos mismos", dijo, en tanto, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo. "No debemos regalar estas ampliaciones de derechos a nadie. Para eso tenemos que estar bien organizados", agregó.

No tenemos por qué comernos el discurso hipócrita de que el progresismo está en otro lado. El progresismo no se mide por lo discursos, las bravuconadas o los tuits Ernesto Sanz

Cornejo destacó las palabras previas del diputado Fernando Iglesias, quien en su intervención afirmó que las iniciativas de ampliación de derecho suelen surgir de "organizaciones no peronistas", pero que más tarde quedan como "mérito" del peronismo.

"He visto cómo las organizaciones que luchaban por la igualdad plantearon esto por décadas y los primeros proyectos fueron de la Coalición Cívica y de un diputado socialista. Lo tuvieron congelado hasta que las encuestas dieron que eso sumaba más de lo que restaba. En el momento decisivo hicieron lo que hacen muy bien: propaganda", sostuvo.

"No tenemos por qué comernos el discurso hipócrita de que el progresismo está en otro lado. Nosotros, Juntos por el Cambio, somos la verdadera fuerza progresista. El progresismo no se mide por lo discursos, las bravuconadas o los tuits. Se mide con hechos. Los grandes hitos han tenido a fuerzas que hoy están en Juntos por el Cambio como protagonistas", dijo, por su parte, el exsenador radical Ernesto Sanz.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, en tanto, aseguró que la votación estuvo "atravesada por la memoria histórica de muchísimas organizaciones y activistas de derechos humanos y el colectivo LGBTI que abrieron caminos" y advirtió que "las conquistas tienen que ser custodiadas". El diputado advirtió, además, sobre los crecientes hechos de discriminación frente a las minorías en el mundo.

Es importante que no dejemos que haya apropiaciones de temas, situaciones y principios que nosotros defendemos Patricia Bullrich

En ese sentido, la exdiputada de la Coalición Cívica Fernanda Reyes -que votó en aquel entonces-, se refirió a los desafíos que todavía conlleva la ampliación de derechos en distintos puntos de la Argentina. "En el interior de país sigue habiendo discriminación. Tenemos una agenda enorme por delante. Sin duda hicimos un gran paso, pero falta mucho más", dijo.

La exrepresentante argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y entonces diputada, Paula Bertol, contó una anécdota con el actual presidente Alberto Fernández. "Ese día recibí un llamado de Alberto Fernández y me preguntó qué iba a hacer el Pro, cuántos votos iban a tener. Ellos, como Frente para la Victoria, no tenían la cantidad de votos. Recuerdo que le dije 'sería muy importante que la ley salga y que haya un reconocimiento público del Frente para la Victoria'. No lo hubo", relató.

El Gobierno hará su propio acto

El Gobierno recordará la sanción de la ley esta tarde, a las 17, en un evento virtual organizado por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta; la Secretaría de Derechos Humanos, que dirige Horacio Pietragalla, y el Inadi, a cargo de Victoria Donda.

Anoche, el presidente Alberto Fernández recordó la sanción de la ley y destacó a la actual Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que fue coautora del proyecto. En Twitter, el mandatario sumó una foto del Congreso de la Nación, anoche, iluminado con los colores de la bandera arcoíris.