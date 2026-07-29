Con el abogado de Lula, Cristina Kirchner lleva la condena por la causa Vialidad ante la ONU

Horas después de que la expresidenta Cristina Kirchner publicara una carta abierta para comunicar que llevó su condena por corrupción en la causa Vialidad al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los tres abogados al frente de esta presentación, Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, brindan una conferencia de prensa en un hotel porteño para dar contexto a la decisión de la también exvicepresidenta, en prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución.

“Hace ya un año que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó la apelación que presentamos y cerró en la esfera interna el poder seguir discutiendo esta condena. Pero eso permite que sea discutida en el orden internacional", comenzó Beraldi, quien cuestionó que se hayan violado las garantías y señaló que se estaba condenando a “una persona inocente” por un delito que “de ningún modo pudo cometer”.

La condena a la que hizo alusión fue la que recibió la expresidenta en junio de 2025, cuando fue sentenciada a seis años de prisión —que cumple de forma domiciliaria en su departamento de Constitución— e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa que investigó y condenó una maniobra de corrupción centrada en la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz durante su presidencia y la de Néstor Kirchner.

Luego de Beraldi habló Borrego, uno de los flamantes abogados anunciados por Kirchner en su carta abierta de este miércoles. “Me llamaron para ver qué había pasado en el proceso y encontré tantísimas violaciones y arbitrariedades que, en un proceso ya terminado, permiten que se acuda al comité de derechos humanos”, expresó el letrado español.

“Violaciones al pacto internacional de derechos civiles y políticos”, siguió y marcó: “¿Por qué esa hostilidad a la doctora Kirchner? Porque es mujer. Fue la única mujer dos veces presidente y reelecta con el 45%“, añadió en la misma línea de la expresidenta, quien esta mañana aseguró que su condena responde a un ”machismo estructural“.

Y reiteró: “Lo importante es excluir a una mujer dos veces electa de una contienda electoral. El objetivo es que el comité tome conciencia que fue un proceso plagado de irregularidades y sólo sirvió para echar a una mujer de una contienda electoral. ¿Es que la política debería ser solo una cosa de hombres?“.

Valim, el segundo abogado que Kirchner incorporó a su defensa, explicó que la comunicación enviada a Naciones Unidas no se trata de “un acto de agresión” al sistema judicial argentino, sino un “derecho constitucional” y un “mecanismo previsto por las normas del orden”.

Los abogados de Cristina Kirchner durante la presentación por la Causa Vialidad ante la ONU Pilar Camacho

“Sólo pedimos que se le respeten los derechos a una ciudadana argentina, no queremos ninguna excepción”, justificó y defendió: “Estamos acá como abogados para defender derechos, no como militantes políticos”.

Valim, quien también participó en la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva en la causa por corrupción Lava Jato, comparó la causa de la expresidenta con la del mandatario brasileño y reconoció que comparten puntos en común. “Hay similitudes, en especial por el órgano elegido”, marcó. En ese entonces, la defensa de Lula también presentó una queja formal ante la ONU para cuestionar las irregularidades y la falta de imparcialidad en el tratamiento del juicio.

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