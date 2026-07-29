Jorge Macri defendió un acuerdo con LLA en la Capital: “No podemos permitir que el kirchnerismo vuelva”

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a bregar por un acuerdo entre Pro y La Libertad Avanza (LLA) para enfrentar al kirchnerismo en las elecciones de 2027. “Lo que tenemos en común con La Libertad Avanza es que no podemos permitir que el kirchnerismo vuelva”, se sinceró, anoche, entrevistado por TN.

El alcalde porteño busca tender puentes con la Casa Rosada y, en particular, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, armadora nacional de LLA, que tiene en la legisladora porteña Pilar Ramírez a su principal dirigente en la ciudad. “Quiero agradecerle a Pilar Ramírez porque con su voto y otros logramos tener una ley anti trapitos”, dijo ayer el jefe de gobierno.

Además, minimizó las diferencias con el oficialismo. “Es tan grande lo que tenemos que defender en el país que no me quiero detener en las formas”, dijo en alusión al presidente Javier Milei. “El desafío es defender un estilo de vida que está en riesgo por el populismo y el kirchnerismo”, sostuvo.

En cuanto al armado para el año próximo, dijo: “Yo estoy en el Pro y las decisiones que tomemos las vamos a tomar como partido”. Y precisó: “Si nosotros vamos a un acuerdo con LLA, va a ser porque el partido a nivel nacional tomó esa decisión”.

Ayer, el jefe de gobierno porteño se reunió con su primo expresidente, en medio de las tensiones que provoca en Pro la disputa de poder entre ellos y sus diferencias en torno a la estrategia para retener la Capital en 2027. “No hay pelea con Mauricio”, dijo a TN.

Tal como informó LA NACION, los Macri se vieron las caras en el predio de Ecoparque, en el barrio de Palermo. Fue un encuentro de seguimiento de gestión, en el que se abordaron asuntos vinculados a la agenda de desregulación de la administración porteña.

En la sede gubernamental de Uspallata minimizan los últimos cortocircuitos entre los primos y afirman que el vínculo entre Jorge Macri y el expresidente goza de buena salud. No obstante, Mauricio Macri no oculta su disgusto con el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta en el bastión de Pro. Por caso, le molestó que haya confirmado que aspira a renovar su mandato en los próximos comicios. Macri dejó trascender que aún no definió si lo apoyará como candidato a jefe de gobierno en 2027.

Mauricio Macri, Jorge Macri y María Eugenia Vidal, durante una reunión de Pro en Parque Norte Soledad Aznarez

Tras el encuentro en Ecoparque, los macristas aclararon que en la charla solo se tocaron temas vinculados a los avances de la gestión en materia de desregulación. Afirmaron que la agenda ya había sido pactada de antemano y que no abordaron asuntos vinculados al futuro de la Capital.

La semana pasada, Jorge Macri ratificó su intención de lograr un entendimiento electoral con La Libertad Avanza (LLA) para competir en 2027. Desde la caída de mayo pasado, intenta acercar posiciones con la Casa Rosada. De hecho, logró armonizar la relación con Milei, quien pasó de negarle el saludo a dedicarle sonrisas y caricias a Vito, el hijo del jefe porteño, durante el Tedeum por el 9 de Julio y el domingo pasado, en el acto inaugural de la exposición de La Rural en Palermo.

Milei saluda a Vito, el hijo de Jorge Macri y Belén Ludueña Pilar Camacho - LA NACION