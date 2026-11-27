Con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, alrededor de la causa Malvinas, como eje principal, el Gobierno oficializará en las próximas horas la convocatoria a sesiones extraordinarias, durante todo el mes de diciembre y en ambas Cámaras.

El listado que contendrá el decreto de convocatoria que saldrá del Ejecutivo y que por estas horas termina de delinearse, abarcará una decena de temas.

El objetivo de Balcarce 50 es, fundamentalmente, terminar de sacar proyectos que tenía en carpeta y que entrarán en tiempo de descuento. Entre esos está el de la suspensión de las PASO para las próximas elecciones y que ayer obtuvo media sanción en Senado; al igual que el de ludopatía; el de Presupuesto 2027, y el de Super RIGI.

Pero el listado final incluirá todo indica también: el proyecto de reforma del régimen de Cabotaje y Marina Mercante; el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos (ARTI); los pliegos de jueces y diplomáticos que irán a la Cámara alta en busca de Acuerdo y también las leyes de Sociedades, Mercados de Capitales y Vandalismo Rural.

Diputado Bertie Benegas Lynch (LLA). Tratamiento de la ley de Presupuesto 2027 en la Camara de Diputados. 26/11/2026. Camila Godoy

Desde Balcarce 50 destacan que las tres prioridades para el correr del próximo mes son: terminar de aprobar PASO y Presupuesto, ambas ya con media sanción y lograr la aprobación en ambos recintos de la Defensa de la Soberanía Nacional.

En distintas terminales del oficialismo hay una coincidencia en que las dos primeras son “centrales” para el futuro de la administración mileista en especial de cara a los comicios de 2027.

También creen que cuanto mayor sean los proyectos que se hayan aprobado para el fin de las extraordinarias, mayor será la percepción de un dominio de la agenda y una mayor capacidad para entrar con “aire” a un año electoral.

La reforma electoral, tras su contundente aprobación en el Senado, con 43 votos, irá ahora a Diputados, donde en el Gobierno creen que los números estarán en línea con lo que sucedió en la Cámara alta.

En el caso de Presupuesto, tendrá el camino inverso, pero también hay optimismo, y creen que allí se podría llegar a un acuerdo alrededor del capítulo de financiamiento universitario que significó un revés en la madrugada de este jueves.

El proyecto sobre el tema Malvina deberá recorrer ambas cámaras, en medio de una serie de cambios que ya se le hicieron desde la versión original, ante los cuestionamientos de distintos sectores.

Sin embargo, pese a las modificaciones realizadas, el proyecto todavía genera reparos entre los aliados parlamentarios y en algunos sectores del propio oficialismo. Entre los capítulos más controvertidos está el que busca sancionar la injerencia extranjera en campañas y procesos electorales.

Reunión de la Mesa Política en la Rosada. Diego Santilli Ricardo Pristupluk

En Balcarce 50 creen que “puede haber algunas dificultades ahí, pero saldrá igual”, según evaluó una voz del oficialismo que por estas horas se muestra confiado.

Además, insisten en que el proyecto “debe salir”, dado que se trató fundamentalmente de un proyecto que el propio presidente presentó con una cadena nacional. Pese a eso, en el oficialismo, son varias las voces que coinciden en admitir que el tema es “espinoso” y por eso también prorrogaron su discusión en ordinarias priorizando PASO y Presupuesto.

Sin embargo, al tratarse de un proyecto presentado por el propio mandatario, con el impulso de su asesor, Santiago Caputo, el martes, al término de la mesa política, en la que fue abordada la agenda legislativa, se la mencionó como “la primera y principal iniciativa a tratar”.

En el oficialismo también miran de cerca el tema que ya tuvo un traspié legislativo cuando la última semana se cayó por falta de quórum la sesión en Diputados, en la que iba a ser empezado a tratar. El episodio reavivó la tensión interna, siempre vigente, entre el sector que responde al asesor Caputo y el de Martín Menem, a quienes varios “celestiales” acusaron en redes de dejar caer la sesión para que no se tratara el proyecto.

El de Ludopatía II, que en las últimas horas también obtuvo media sanción, es otro de los proyectos que figuraría en el período de extraordinarias.

El tema del juego involucró en los últimos días una fuerte presión de la iglesia alrededor del tema. Primero con una dura misiva y luego, con encuentros con la titular del bloque libertario de la Cámara Alta, Patricia Bullrich. Por el tema ya obtuvo la media sanción que le faltaba al primer proyecto por el tema, tras el impulso que le dio Bullrich en la previa de la llegada al país del Papa León XIV, que insistió con el tema.

En los planes del Gobierno para extraordinarias está también lograr la aprobación del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos. Se trata de un objetivo importante, pero para el que aún no tendría los votos necesarios para su aprobación.

La lista se completa con la reforma del régimen de cabotaje y Marina Mercante; además de varios pliegos de jueces y diplomáticos; la ley de Sociedades, y Mercados de Capitales.