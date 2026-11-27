Después de aprobar la reforma electoral, el Senado avanzó con el tratamiento de otro de los temas centrales de la megasesión de este jueves: la prevención de la ludopatía. Atravesada por varios intereses de distintos sectores y en medio de una fuerte presión de la Iglesia para aprobarla, la iniciativa estaba a punto de perder estado parlamentario y llegó al recinto con una propuesta complementaria del oficialismo.

Al comienzo del debate la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, accedió a tratar primero el proyecto que ya tiene media sanción, que reclama la Iglesia, para luego avanzar con la iniciativa oficialista que contempla los cambios que pretende introducir la Casa Rosada.

Entre ellos, facultar al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para bloquear por vía administrativa los sitios de apuestas que operan de manera irregular y reforzar las medidas de protección de los menores de edad.

El proyecto que cuenta con media sanción establece la prohibición de la publicidad de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts y eventos culturales, así como de su promoción a través de influencers y figuras públicas. La medida alcanza a la indumentaria deportiva y contempla, además, la eliminación de los bonos de bienvenida.

En el ámbito deportivo, impide que las empresas de apuestas patrocinen equipos, deportistas, estadios y eventos. A su vez, excluye de las listas electorales de asociaciones civiles deportivas a quienes mantengan vínculos directos o indirectos con compañías del sector.

Con el objetivo de impedir el acceso de menores de edad, la iniciativa exige que las plataformas validen la identidad y la edad de los usuarios mediante sistemas biométricos vinculados al Registro Nacional de las Personas (Renaper), tanto al registrarse como al iniciar sesión. Esta obligación se extiende a las billeteras virtuales.

Entre las medidas de prevención, prevé la creación del Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), que permitirá a los usuarios bloquear voluntariamente su acceso a las apuestas. También dispone que las plataformas incorporen herramientas de autoevaluación, historiales de juego, alertas sobre el tiempo acumulado y límites de duración de las sesiones.

Respecto de los medios de pago, limita las operaciones al uso de tarjetas de débito y billeteras electrónicas, sujetas a topes diarios, y excluye las tarjetas de crédito y las cuentas vinculadas a la Anses.

“Me parece que esta es la ley más completa de todas las que presentamos. Hay que reconocerle a la Cámara de Diputados que trabajó en una forma muy integral, porque fueron cinco las comisiones que lo trataron”, señaló la senadora justicialista por Catamarca, Lucía Corpacci, en alusión a todo el camino que recorrió la propuesta que genera preocupación dentro de la Iglesia.

Tanto es así que referentes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social se reunieron este martes con senadores en la Cámara alta.

Tal como anticipó LA NACION, las autoridades eclesiásticas mantuvieron un encuentro con Bullrich y acompañadas por especialistas de la salud, recorrieron también otros despachos legislativos, como el de la radical Carolina Losada y el de Wado de Pedro (PJ).

Desde las distintas bancadas repararon en la urgencia de aprobar la propuesta que se encuentra al filo del plazo parlamentario.

En una línea similar se expresó el senador del PJ Daniel Bensusán (La Pampa) senador quien reparó en la urgencia de la problemática. “Las familias no pueden seguir esperando”, reclamó al tiempo que exigió una política federal coordinada y que cuente con los recursos necesarios.

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