Con encuestas en la mano, Kicillof flexibilizó su estrategia sanitaria

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibirá esta semana a intendentes opositores en rebeldía que denuncian discriminación política por no poder abrir las escuelas. La audiencia -pedida por intendentes opositores de 46 de los 69 distritos del interior provincial que aún tienen las escuelas cerradas- ya está agendada en la Casa de Gobierno de La Plata. Es una manera de atenuar la rebelión de los alcaldes opositores que exigen una métrica distinta a la que favoreció la semana que pasó apertura de las escuelas del Gran Buenos Aires.

La regla epidemiológica que manda menos de 500 contagios cada 100 mil habitantes por 14 días consecutivos y menos del 80 % de ocupación en las terapias intensivas, que invocó Kicillof para abrir escuelas de manera sorpresiva a partir del 16 de junio es considerada “a medida” del Gran Buenos Aires. Los intendentes opositores dicen que tienen otros parámetros para medir riesgo epidemiológico.

La baja en los casos de contagios cada cien mil habitantes habilitó el regreso a clases presenciales en el AMBA; intendentes del interior buscan el mismo aval

“El tema es conversar sobre la forma de regular las fases y cómo vemos la situación los intendentes del interior”, dijo a LA NACION Miguel Fernández, que es jefe comunal de Trenque Lauquen y vocero del sector radical dentro de Juntos por el Cambio. La rebelión de los intendentes se hace eco de la rebelión de padres y madres de millones de alumnos que tienen hasta dos meses de clases virtuales, reconocen muy por debajo en el gobierno.

En el círculo de poder circundante a Kicillof sostienen que “no hay ganancia política detrás de una decisión que incomoda no solo a los 46 municipios gobernados por la oposición sino a un total de 69 comunas donde aún hay educación virtual”.

Kicillof niega a toda voz que esté en campaña con las decisiones epidemiológicas. La única campaña repite, es vacunar. Esta carrera contra el virus es lenta: no llegan aún a 6 millones de personas vacunadas con una dosis sobre algo más de 17 millones de habitantes.

La semana que pasó el gobierno se focalizó en enviar turnos a los docentes y no docentes: el 68,40 % de los 525.418 inscriptos tiene ya aplicada una vacuna. La cifra es notable pero aún hay 166.017 educadores y auxiliares inscriptos y sin inmunidad. Los gremios aplaudieron la llegada de turnos, pero advierten que al crecimiento de las dispensas de las personas no vacunadas se suma los enfermos dado que las clases se dictan con corriente de aire y ventilación cruzada.

Dudas acerca de las cifras oficiales

En el comienzo del invierno, las escuelas del Gran Buenos Aires sin calefacción y con ventanas abiertas son casi heladeras. “Nadie está contento con la pandemia. Hay mucha inquietud por la situación general y plena conciencia de las medidas que hay que cumplir para cuidar la vida”, dijo a LA NACION Roberto Baradel. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires fue el primero en pedir una verificación de los números epidemiológicos ante el sorpresivo anuncio de regreso a clases presenciales. Una forma elegante de escrutar las medidas inconsultas. El resto de los sindicatos también pidieron confirmar la baja de casos en el AMBA ante la incredulidad del anuncio realizado el viernes 10 de junio. Ahora las expectativas de los gremios están centradas en tener vacunadas a toda la población docente y no docente en las próximas dos semanas.

Las aperturas sobre el fin de semana de cines y teatros claramente no responden a criterios epidemiológicos ya que se habilitaron en los 69 distritos donde no se puede ir a la escuela: se modificaron los actividades vigentes en cada fase, fue un reconocimiento de la flexibilidad que puede tener el sistema de fases Kicillof para no perder terreno frente a las aperturas de la Ciudad. Por debajo de esa comparación que en La Plata resulta odiosa, miran más allá de esta semana que comienza.

“Fin de semana largo y Día del Padre son dos eventos que congregan a movilizar mucha gente. Y posiblemente vuelva a subir el nivel de contagios por la introducción de la variante Delta. Entonces, habrá que plantear cierres sí o sí, pese a que el humor social no lo resista porque la gente está harta”, reconoció una de las personas que habla con Cristina Kirchner y con Kicillof.

Kicillof lo niega, pero gobierna con el calendario en la mano: necesita ganar en noviembre las elecciones de medio término para revertir la mayoría opositora de los votos en Senado de la provincia.

Su gobierno está condicionado mientras no revierta la mayoría de 26 escaños opositores sobre 20 oficialistas que le impide, por ejemplo, votar leyes impositivas o endeudamiento, nombrar jueces o ministros de la Suprema Corte de Justicia. Menos aún, remover al Procurador General. Este objetivo político de revertir la minoría en el Senado no parece fácil de alcanzar, de acuerdo a las encuestas que llegan a la gobernación.

Elecciones provinciales

La Cámara Alta renueva bancas en la primera, la cuarta, la quinta y la séptima sección electoral. La quinta y la cuarta sección han sido históricamente más favorables a la oposición.

Las expectativas están centradas en tener una buena elección en la primera sección: allí Juntos por el Cambio es más fuerte que en la tercera. Gobierna en Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro y San Miguel. Todos estos alcaldes iniciaron la rebelión por la educación presencial que ahora se extiende como una mancha de agua a los 46 distritos del interior gobernados por la oposición.

¿Qué puede ganar el gobernador cerrando las clases en 69 distritos?, dijo a LA NACION un funcionario que tiene en la cabeza el armado electoral y que admite que no será fácil la próxima elección de medio término. “El hecho de no haber presencialidad no golpea solo al intendente”, razonaron en la Casa de Gobierno de La Plata.

La sombra de una elección demasiado parecida a la de 2017 se vislumbra en La Plata. En aquel año Cristina Kirchner era candidata a senadora nacional y perdió frente a la lista liderada por Esteban Bullrich de Juntos por el Cambio.

En esta provincia, Juntos por el Cambio obtuvo cinco de las ocho bancas en juego en la primera sección, cinco de las siete en juego en la cuarta, tres de las cinco a renovar en la quinta y las tres bancas de la séptima. Es decir se quedó con 16 de los 23 escaños a renovar en la Cámara Alta: la que tiene más poder de veto a la hora de Gobernar.

Los puntos perdidos complican, desde entonces, la aspiración de poder del Frente para la Victoria en el Senado provincial. En la Gobernación sólo se admite por lo bajo el acecho una elección comparable a 2017. Los próximos cinco meses todas las decisiones pasarán por este prisma.