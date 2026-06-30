Con Kicillof en San Vicente, el aniversario de la muerte de Perón vuelve a exponer las fracturas en el PJ bonaerense

LA PLATA.- El acto homenaje por el 52 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón no será más que una exhibición de la fractura expuesta en el interior del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof, presidente del partido, hablará mañana desde la Quinta 17 de octubre, en San Vicente, donde se encuentran los restos del expresidente, en un acto cerrado del que no participará Máximo Kirchner.

Kicillof asumió la presidencia del partido en abril último, en reemplazo de Máximo Kirchner. El diputado nacional no asistió entonces y tampoco asistirá mañana. El hijo de Cristina Kirchner no está invitado. La última vez que hablaron fue el fin de semana en que falleció Carlos “Indio” Solari, cuando coordinaron la despedida en Avellaneda, pero tras ese acto no hubo más contactos entre ellos.

El acto de homenaje será pequeño, comenzará a las 16 y tendrá a Kicillof como epicentro de una foto con pocos intendentes y dirigentes del ámbito regional, luego de que fuera descartada la idea de reunir a los titulares del PJ de los 135 municipios. El partido se encuentra sumergido en un debate respecto de la conducción política y las candidaturas que conformarán la oferta electoral en 2027.

En este escenario, Kicillof tomó contacto ayer con dirigentes de Entre Ríos y dejó vía zoom una referencia explícita: llamó a dejar de lado “mezquindades y chiquitajes” para vencer al presidente Javier Milei. Los destinatarios de ese comentario pudieron haber sido varios del propio palo, pero en particular legisladores alineados con Máximo Kirchner, indicaron fuentes partidarias.

El último acto del kirchnerismo, el 20 de junio, al que no asistió Kicillof Hernán Zenteno - LA NACION

Kicillof insistió en que este un año de organización porque “se viene de un gobierno que no funcionó, el nuestro, y eso nos llevó también a que ahora gobierne Milei”. El gobernador sumó: “Nosotros le tenemos que poder certificar al pueblo en su conjunto que somos una alternativa que va a revisar lo que hizo y va a proponer lo que se necesita para sacar al país de este pozo donde lo están metiendo”.

En la antesala del aniversario por la muerte de Perón habló directo a la interna: “Para ganarle a Milei no puede haber mezquindades ni miserias”. “No es momento de perder el tiempo ni estar en chiquitajes”, dijo en lo que pareció un mensaje dirigido a La Cámpora, que socava tanto su gobernación como su eventual candidatura a presidente de la Nación.

Kicillof marcó en la previa de San Vicente que: “es momento de juntar voluntades, juntar militancia y representatividad para en 2027 ser una alternativa política”, sin estar “a los codazos con nadie ni pretender que todos hagan lo mismo que nosotros”.

La semana que pasó, desde el Senado de la provincia, un grupo de legisladores de Fuerza Patria – liderados por Sergio Berni y Mario Ishhi- expresaron en público críticas al mandatario.

Desde San Vicente, Kicillof volverá a hablar de unidad para vencer a Milei, tal como lo hizo en Entre Ríos. Pero lo cierto es que el gobernador se prepara para una interna. Y también el kirchnerismo. “Kicillof me da mucha desconfianza”, dijo en los últimos días Mayra Mendoza, intendente de Quilmes en uso de licencia, diputada provincial y vocera del ala más dura del espacio que sólo responde a Cristina Kirchner.

Mayra Mendoza frente a la casa de Cristina Kirchner, junto a militantes quilmeños La Cámpora

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, admitió que el desafío aparece hoy irreversible: reconoció a las PASO como el mejor sistema para definir una candidatura del peronismo. Fue días después de que Máximo Kicillof cuestionara la existencia de “candidatos por default” y criticase a aquellos que invocan la unidad pero no van a visitar a la ex presidenta, Cristina Kirchner, en su domicilio de detención.

El Movimiento Derecho al Futuro no se plegó a este operativo clamor. Por el contrario, el candidato a Presidente que corea en cada mitin es Kicillof, pese a que el gobernador evita explicitar aún su postulación para suceder a Milei el año próximo.

Kicillof busca armar y sumar voluntades antes que lanzar una candidatura que es resistida por un amplio sector del peronismo bonaerense: recorre las provincias para fortalecer un armado plural y federal y se reúne con referentes del partido, con gobernadores y con intendentes. Este año estuvo en Corrientes y en Tierra del Fuego con los mandatarios locales y visitó también Córdoba donde fue recibido por dirigentes aliados. Está invitado a visitar Catamarca, Mendoza, Jujuy, Salta y Santiago del Estero, por agrupaciones que buscan sumarse al armado.

El Gobernador Axel Kicillof junto a Ricardo Quintela, Gustavo Melella y Martín Perez en el homenaje a los caídos en Malvinas en Ushuaia.

Pero a diferencia de 2024, cuando Kicillof invitó a gobernadores y dirigentes de todo el país al encuentro de San Vicente mañana sólo están citados los referentes de la región: esto es, intendentes que jugarán en la interna del año que viene. “No será un acto masivo”, dijo Bianco.

Los alcaldes alineados con La Cámpora no tienen previsto asistir: pese a los llamados de evitar mezquindades o chiquitajes, no fueron invitados.