Con la inflación en alza, Máximo Kirchner vuelve a reclamar una “suma fija” para los asalariados

El jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, reforzó el reclamo de los gremios que piden al Gobierno la implementación de una “suma fija” ante el aumento de la inflación, que deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados y les dificulta llegar a fin de mes. Lo hizo anoche en un encuentro del PJ bonaerense que encabezó en Monte Hermoso, donde cargó en duros términos contra Juntos por el Cambio (JxC).

El reclamo del hijo de Cristina Kirchner, en un mensaje que sus colaboradores distribuyeron este viernes, coincidió con el que hicieron en la víspera sindicalistas como Hugo Yasky y Vanesa Siley, en la marcha kirchnerista a tribunales, para que la administración de Alberto Fernández instrumente una suma fija adicional al salario, algo que hasta el momento los ministerios de Economía y Trabajo no habilitaron.

Para Máximo Kirchner, que estuvo acompañado por el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, los gremios deben insistir con el reclamo, que no es impulsado por la conducción de la CGT. Incluso, el también jefe del PJ bonaerense sugirió que los sindicatos deben movilizarse para profundizar este tipo de demandas. “La gente debe volver a involucrarse” , sentenció el diputado nacional por el Frente de Todos.

Máximo Kirchner, ayer durante su discurso en Monte Hermoso Prensa PJ Bonaerense

En otro tramo de su discurso, el primogénito hizo una comparación entre las maneras en que Cristina Kirchner y Mauricio Macri concluyeron sus presidencias. No es casualidad que en el 2015 quien había sido presidenta se haya ido con una plaza llena; y no con un país que no tenía problemas, sino con un país que había resuelto parte de sus problemas. Mientras que Macri no fue ni siquiera reelecto y ahora ni se puede presentar”, evaluó.

Ante intendentes, legisladores y autoridades partidarias de la Sexta Sección Electoral bonaerense, el jefe camporista también arremetió contra el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, la exministra Patricia Bullrich y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, los tres precandidatos presidenciales de JxC. “Los tres fueron parte de la Argentina del que se vayan todos”, rememoró, al recordar los episodios de 2001.

“Lo que vemos en Cambiemos es que sus tres candidatos a presidente, tanto Bullrich, como Larreta y Morales, fueron integrantes de la Alianza . Los tres fueron parte de aquella Argentina del que se vayan todos”, remarcó el jefe del PJ bonaerense. Y agregó: “Entonces lo que vemos es que aquellos que dicen que vienen a transformarlo todo, son los que Argentina echó bajo el canto de que se vayan todos 22 años atrás”.

