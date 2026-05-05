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Javier Milei y sus medidas, en vivo: la defensa a Adorni y el viaje del Presidente a EE.UU.

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei y sus medidas, en vivo: la defensa a Adorni y el viaje del Presidente a EE.UU.
Javier Milei y sus medidas, en vivo: la defensa a Adorni y el viaje del Presidente a EE.UU.Hernan Zenteno - La Nacion

La agenda de Milei en Estados Unidos

Martes 5 de mayo

  • 13.00 - Partida del vuelo hacia la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Miércoles 6 de mayo

  • 04.30 - Arribo del vuelo presidencial a Los Ángeles.
  • 14.00 - Reunión con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, y, posteriormente, encuentro con un grupo reducido de empresarios.
  • 18.00 - Disertación del Presidente de la Nación ante la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken.
  • 22.00 - Partida del vuelo de regreso a la Argentina.

Andrés Malamud, analista político: “Milei no lo echa a Adorni porque es amigo de su hermana”

El politólogo Andrés Malamud analizó cuáles son los motivos por los que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, permanece en el Gobierno pese a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Entrevistado por Carlos Pagni en el programa Odisea argentina (LN+) el lunes por la noche, el analista político desarrolló tres interpretaciones posibles sobre la continuidad del funcionario en el Ejecutivo.

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Milei, entre Adorni y el desarrollo sin desarrollismo

Hay dos procesos en marcha que en esta coyuntura desafían al gobierno de Javier Milei. Uno, el rumbo económico y la heterogeneidad de sus resultados. El otro, el enfrentamiento con la prensa conectado con la investigación judicial del caso Adorni y las llamaradas con las que sorprende cada día, como la declaración del contratista y la cifra de 245 mil dólares que se conoció el lunes: ese incendio está lejos de apagarse.

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