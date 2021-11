Con la mira en el kirchnerismo, pero con guiños a los votantes de Milei, María Eugenia Vidal relanzó sus propuestas

Acompañada por los principales candidatos de su lista, y con un discurso que buscó nacionalizar la campaña y presentar a Juntos por el Cambio como la única alternativa de la oposición para arrebatarle el quorum al kirchnerismo, María Eugenia Vidal relanzó sus propuestas para el Congreso. “Debemos ser una pared que frene el disparate, la locura y una agenda paralela que no tiene que ver con la de la gente”, arengó la candidata.

Aunque puso la mira sobre el Frente de Todos al definir el adversario contra el cual medir fuerzas, algunas de las propuestas destacadas hoy parecían dirigirse a otro público: ponerle fin a los “privilegios de la política”, independizar el Banco Central y no crear nuevos impuestos. Parte del libreto que encara el libertario Javier Milei.

Cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones, la exgobernadora bonaerense no descartó reclamar la presidencia de la Cámara de Diputados en caso de una victoria opositora similar o mejor a la de las PASO, pero señaló que será una estrategia a definir luego de las elecciones. A su lado, Paula Olivetto remarcaba que la intención es amparada por el reglamento de la Cámara baja.

La candidata que impulsó Horacio Rodríguez Larreta puso como meta llegar a 120 diputados. Para lograr este objetivo, Juntos por el Cambio debería conseguir tres más que los 117 que le habrían correspondido en las elecciones de septiembre. En el caso del Senado, las cinco bancas deseadas las obtendrían repitiendo el mismo resultado.

Vidal consideró que el Gobierno no comprendió el mensaje de las urnas y tuvo una reacción negativa que incluyo “disputas de poder al interior de la coalición”, el “plan platita” y medidas económicas que ya fracasaron. En busca de diferenciarse, señaló que tras las PASO, el espacio que lidera integró las propuestas de las listas encabezadas por Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein en un proceso de “escucha activa” que, según explican, también incluyó a vecinos.

Los 40 proyectos que buscan llevar al Congreso se enmarcan en cuatro ejes principales: recuperar la educación pública, fomentar el trabajo y la salud integral y ponerle “fin a los privilegios en la política” ante la enorme demanda de la sociedad de una “ejemplaridad de la política”.

Economía: inflación, empleo y alquileres

López Murphy y Martín Tetaz, el delfín de Martín Lousteau en la lista porteña de Juntos por el Cambio, fueron los voceros en materia económica. Tetaz continuo con la idea que presentó en las PASO: un Banco Central (BCRA) independiente del Poder Ejecutivo para reducir la inflación. “Con la inflación intentamos cosas que sabemos que no funcionan. No hay ningún país del mundo que tenga el ministerio de los precios máximos o la secretaria de los precios cuidados o militantes caminando a las góndolas del supermercado”, afirmó, criticando las medidas adoptadas por el Gobierno después de las PASO. Según su propuesta, el directorio lo nombraría una mayoría especial del Poder Legislativo. El economista señaló que este podría ser un punto de acuerdo con el oficialismo para que esta regla empiece a regir en 2023, independientemente de quien gobierne.

López Murphy apuntó al empleo. “Nuestras normas laborales a veces nos impiden hacer trabajos temporarios y hay que buscar que no haya tanta litigiosidad laboral”, sostuvo. Para evitar quedar entrampado en el debate por una reforma laboral, el exministro de economía dijo que la propuesta fue mal interpretada, y explicó: “No vamos a cambiar ni la ley de contrato de trabajo, ni el contrato por tiempo indeterminado, ese instituto va a quedar. Lo que es crucial es que haya modalidad de fomento”. También propuso una cuenta corriente tributaria para evitar que los organismos tributarios se queden con saldo a favor.

Los primeros nueve candidatos propone Juntos por el Cambio en la Ciudad. Integran la lista conformada tras las PASO que encabeza María Eugenia Vidal Juntos por el Cambio

A su turno, cada uno de los candidatos expuso una propuesta. Una vez terminada la presentación, Vidal destacó tres más: eximir de cargas laborales a las Pymes que generen nuevos trabajos, generar ventajas a aquellas que contraten a menores de 29 años y el compromiso de no crear nuevos impuestos ni subir los existentes que los candidatos ya firmaron a mediados de octubre. Un guiño hacia el electorado joven que parece haber sido conquistado por Milei, quien también firmó una promesa similar. Además, Vidal destacó a los jóvenes por ser los más afectados con la ley de alquileres, que propuso derogar.

Respecto al acuerdo con el FMI por la deuda, señalaron que debería ser consecuencia de un “plan económico”. López Murphy remarcó que el oficialismo primero debe ponerse de acuerdo entre sus socios, y luego el diálogo debe darse en Congreso. “Hemos llegado al absurdo de que no lo podemos escribir [al plan] porque en cuanto lo escribimos, estalla la coalición de gobierno”, apuntó. Dijo que es por esa razón que el ministro de Economía, Martín Guzmán, aún no explicó el presupuesto en Diputados.

“Privilegios” de la política

Ante la demanda social de “ejemplaridad”, Vidal dijo que se propone “terminar con los privilegios de la política”, otro de los ejes principales de la campaña que impulsaron los liberales. El encargado del eje “institucionalidad” fue el diputado Fernando Iglesias, quien destacó las propuestas de “ficha limpia”, para que no puedan ser candidatos los condenados en delitos de corrupción; la extinción de dominio, para que “los fondos recuperados por delitos de corrupción puedan ser destinados a emergencias”; y la iniciativa de la boleta única electoral.

También propusieron que los sueldos de diputados y senadores no aumenten más que las jubilaciones. Respecto a los jubilados, Oliveto afirmó que buscarán que cobren las sentencias y facilitar las altas. La diputada apuntó que los jubilados hoy tienen “salarios de indigentes”. También adelantó que se deberá discutir una nueva fórmula de actualización, pero no adelantó detalles. “Cristina Kirchner logró cobrar en tiempo récord no solo dos beneficios sino además un retroactivo, cosa que no pasa en ninguno de los casos”, lanzó.

Educación

La educación fue otro de los ejes centrales de las propuestas. El objetivo inmediato de Juntos por el Cambio será declarar la “emergencia educativa”, para recuperar las clases perdidas con la pandemia. Además, impulsarán que la evaluación Aprender sea obligatoria a nivel nacional. También buscarán modificar la ley de Salud Mental para incluir a niños y adolescentes.

Además de los nueve primeros candidatos a diputados nacionales, participaron de la presentación los postulantes a la Legislatura porteña Emmanuel Ferrario y Milagros Gismondi, junto al jefe de campaña Fernando Straface. Las propuestas serán presentadas públicamente mañana, en la Plaza de la Flor, junto a los vecinos que pudieron sumar sus ideas a través de las redes sociales y en reuniones en plazas.