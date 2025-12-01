Con mayores penas para delitos graves, el Gobierno anunció la reforma al Código Penal que envía al Congreso

A través de una conferencia de prensa en la Casa Rosada, y en su último día como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich presentó junto al jefe de gabinete, Manuel Adorni, los lineamientos de la reforma al Código Penal, a ser enviada en los próximos días al Congreso, un “cambio de doctrina” que agrava las penas en un abanico de delitos, lejos del “zaffaronismo” en materia penal.

“La reforma del Código Penal viene a poner orden, donde antes reinaba la barbarie. La doctrina es clara: el que las hace las paga. Esto implica el fin de la doctrina zaffaronista, donde el victimario se convertía en víctima, ante los ojos de la ley y donde las familias que perdieron a un ser querido -a manos de un asesino- debían resignarse al sórdido silencio de la injusticia y la impotencia”, dijo Adorni en las palabras iniciales de la conferencia, con Bullrich sentada en la primera fila del salón de conferencias de la Casa Rosada.

Luego de elogiar a la ministra saliente –afirmó que su gestión “será recordada por siempre como un ejemplo de valor en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”-, el jefe de gabinete cedió la palabra a Bullrich, quien repasó los lineamientos generales del proyecto.

La ministra recalcó que el eje central del proyecto será el “agravamiento de las penas” en delitos como el homicidio simple, cuya pena máxima pasará de los actuales 25 años de prisión a 30 años. Con el declarado objetivo de “proteger a quienes cumplen tareas fundamentales”, se considerará agravante si el homicidio se da en niños de hasta 16 años y mayores de 65.

La denominada “conducción imprudente”, que provoque muertes, también tendrá mayores penalidades. Bullrich explicó que “la pena actual es de uno a tres años y, en la figura agravada, de dos a cuatro años. Ahora esto se aumenta de dos a seis, y si es agravada, de tres a seis”, dijo Bullrich.

Antes de la presentación del nuevo Código Penal, Bullrich estuvo en un acto junto al presidente Javier Milei Presidencia

La escuchaban Alejandra Monteoliva, que mañana a mediodía asumirá como ministra de Seguridad en su reemplazo; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y otros miembros del staff del ministerio de Seguridad.

El abuso de armas, aunque no estén cargadas, será otro de los delitos que se penarán con castigos más duros. Bullrich enfatizó, además, que las condenas perpetuas y delitos graves serán de “cumplimiento efectivo”, sin excepciones. “Se terminó que “me voy, salgo para estudiar, salgo para la…”. No, nada, todo cumplimiento efectivo”, dijo Bullrich.

¿Marcha atrás?

Ante una consulta de la prensa, la ministra afirmó que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción no será una de las propuestas del Poder Ejecutivo, como había trascendido. De todos modos, dijo de inmediato que “lo podemos pensar”, dejando abierta la puerta para incluirlo en el texto final, que aún no vio la luz.

Ante otra consulta, esta vez sobre los costos económicos del agravamiento de las penas –hoy hay 160.000 reclusos en las cárceles del país-, Bullrich fue terminante. “No vamos a evaluar, de ninguna manera, el Código Penal por el costo que tenga en el servicio penitenciario. Los presos, adentro de las cárceles. Si hace falta, se construirán más, pero preferimos presos en la cárceles y no presos y delincuentes en la calle”, destacó Bullrich, que asumirá la presidencia del bloque libertario en la Cámara alta. ¿ Se incluirá la derogación de la ley de femicidio en el nuevo Código Penal? Fuentes del Gobierno presentes en la conferencia de prensa no descartaron quitar del nuevo Código el delito de femicidio como agravante en las penas.

La reforma al Código Penal estará incluida en el paquete de leyes incluidas en el Consejo de Mayo, que según el Gobierno serán presentadas el próximo martes 9 en el Congreso, y que incluyen, además, las reformas laboral y tributaria. Altas fuentes del Gobierno aclararon que “se cumplirá con los tiempos previstos”, a pesar de que Bullrich reconoció que, al menos la reforma al Código Penal, tendrá “discusión” en el parlamento, y probables modificaciones al texto original.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei Presidencia

En la segunda parte de la conferencia, que duró en total una hora, Bullrich presentó un sistema de alerta ante catástrofes y emergencias, denominado Alertar, que consistirá en un aviso a los teléfonos celulares de una zona afectada por catástrofes naturales o casos graves, como desapariciones de niños. Se hará, según explicaron Adorni y Bullirch, desde el Fondo de Servicio Universal que controla el Enacom.

La ministra, que llegó pasadas las 10 a Balcarce 50, tuvo una hora después participación en la breve ceremonia en la que el presidente Javier Milei efectivizó los ascensos de distintos miembros de fuerzas de seguridad.

En el final, Bullrich valoró su paso al Senado, y se mostró expectante por la nueva etapa del Congreso, que le tocará en suerte. “Voy a dar una batalla importante junto con los 20 senadores de La Libertad Avanza y todos aquellos que son aliados y amigos para que el país tenga reforma laboral, reforma al código penal, para que tenga baja de impuestos, para mantener el superávit fiscal, para seguir con la política de seguridad”, afirmó, ya con la mente puesta en su labor en el Senado.