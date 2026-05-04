Solo en Off | El funcionario libertario que debió asimilar la agenda woke de un país europeo

En el coqueto Yacht Club de Puerto Madero, la embajada de Países Bajos en el país celebró, como todos los años, el Día del Rey. Rodeado de glamour y delicias gastronómicas, el embajador Mauritz Wilhelmus Verheijden dio la bienvenida a funcionarios, destacados diplomáticos extranjeros, empresarios y amigos de la sede diplomática que se acercaron a brindar. Entre ellos, y como máxima representación del gobierno nacional, llegó a saludar el subsecretario de Culto, a cargo de la secretaría, Agustín Caulo. De fluido vínculo con la Iglesia, y perteneciente a las Fuerzas del Cielo que capitanea el asesor presidencial Santiago Caputo, Caulo asistió al evento, en el que el embajador dio un discurso que dista de los postulados con los que el gobierno de Milei da su proclamada “batalla cultural”. Con tono diplomático, el embajador elogió los 200 años de vínculo entre ambos países, para luego afirmar que “valoramos la libertad de ser uno mismo y de amar a quien uno quiera”.

El embajador neerlandés en el discurso por el Día del Rey Fabian Malavolta

Luego de recordar que en 2010 el parlamento argentino aprobó el matrimonio gay, el diplomático aseguró: “Todos esperamos la boda entre el primer ministro Rob Jetten y su prometido argentino Nicolás Keenan”. Mientras la sala de prensa de la Casa Rosada se mantenía cerrada por orden presidencial, el embajador afirmaba que “valoramos, como los argentinos, enormemente la libertad de expresión y la libertad de prensa. Un buen periodista es aquel que plantea preguntas incómodas. Una prensa independiente es la columna vertebral de cualquier sociedad”, abundó. No fue una sorpresa para Caulo, que semanas atrás recibiera en su despacho al embajador de Derechos Humanos neerlandés, Wim Geerts, igualmente crítico.

En el campo económico llegaron las coincidencias, ya que el diplomático valoró “los esfuerzos del gobierno argentino por estabilizar, desregular y abrir la economía argentina, así como por promover el institucionalismo a través del proceso de adhesión a la OCDE. De inmediato, volvió a marcar matices en la política exterior, al pedir “una comunidad internacional basada en valores y normas, donde no prevalezca la ley del más fuerte”. Y cerró con un comentario que motivó sonrisas de distensión: le deseó “suerte” al seleccionado argentino en el próximo mundial, pero dijo que Países Bajos se “merece” el título después de tres finales perdidas.

Cecilia Nicolini, estrella internacional del kicillofismo

Lejos de aquellos días de funcionaria clave del gobierno de Alberto Fernández, cuando negociaba las vacunas contra el Covid con la Federación Rusa, Cecilia Nicolini gana lugares en la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. La joven asesora en temas internacionales bonaerense y diputada del Parlasur viajó a España junto al gobernador y pre-candidato presidencial, quien se encontró con líderes socialdemócratas del continente como Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Gabriel Boric, además de altos funcionarios del gobierno socialista español.

Axel Kicillof se reunió con el expresidente de Chile Gabriel Boric. A su lado, Cecilia Nicolini MARIANO SANDA

En medio del escándalo por los viajes al exterior del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde el Gobierno bonaerense aclararon que los pasajes de Kicillof y su delegación fueron pagados de su propio bolsillo, mientras que los viáticos y el alojamiento corrieron por cuenta del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que desde hace años encabeza Ignacio Lamothe, cercano a Eduardo “Wado” de Pedro, y donde hasta hace poco Nicolini también cumplía funciones como asesora.

Carrió, el terror de los asesores con videos caseros sin control

Pueden pasar algunas semanas de silencio autoimpuesto, pero Elisa Carrió vuelve, una y otra vez, a la escena mediática, siempre con una mirada crítica del gobierno libertario. Muy comentado fue el video, de factura casera, en la que la fundadora de ARI y ex diputada aparecía “llorando”, desconsolada, por los infortunios judiciales del jefe de gabinete, Manuel Adorni.

Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica ARI (CC-ARI), compartió un irónico video contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en redes sociales Captura de Pantalla

Atenta a las críticas que despertara el envío, la propia Carrió le recomendó a sus detractores leer “la sátira griega”, antes de ponerse seria, criticar el “autoritarismo” del Gobierno y pedir por el retorno de los periodistas acreditados a la sala de prensa de Casa Rosada. Antiguos miembros de la CC-ARI y asesores de prensa suelen enterarse, sobresaltados, cuando los videos, que Carrió le hace filmar a sus socias en el estudio de abogados, en un alto de sus clases en el Instituto Hannah Arendt, o en su casa, ya están subidos a las redes sociales. “Es marca registrada de Lilita”, dicen, sin ironía, desde el espacio que Carrió fundara en 2001, y al que sigue perteneciendo, sin cargos.

¿Last train to London para Milei?

Sin dudas, la organización ultraconservadora Cpac, con sede central en Estados Unidos y filiales en distintos países del mundo, es uno de los espacios en los que el presidente Javier Milei se siente a sus anchas. Asistente y protagonista habitual de los encuentros que se llevan a cabo en la Argentina, que coordina Soledad Cedro, el Presidente no suele faltar a ninguna convocatoria, sea en alguna ciudad estadounidense, en Brasil o en Hungría.

Milei junto a Elon Musk y la motosierra libertaria Jose Luis Magana - FR159526 AP

Una de las próximas citas es nada más y nada menos que en Gran Bretaña, que por primera vez será sede de una reunión de la Cpac. La ex primera ministra británica, Liz Truss, anunció días atrás que la CPAC llegará a Londres, y que la primera edición de la CPAC en Gran Bretaña se celebrará entre el 16 y el 18 de julio. Y se mostró confiada en tener una convocatoria similar al encuentro más reciente, en Budapest, organizada por el derrotado presidente de Hungría, Viktor Orban, y al que asistió el Presidente. ¿Estará Milei en Londres en julio? Por ahora, en el Gobierno hacen silencio, pero no descartan que Milei patee el tablero y llegue a Gran Bretaña, con el conflicto por Malvinas siempre latente.

Anello, el amigopresidencial sin lugar en la tevé publica

Habitual defensor mediático del presidente Javier Milei y las políticas del gobierno libertario, Gabriel Anello estuvo días atrás en la Casa Rosada. Al menos una vez en los últimos días (otros testigos juran que fue en dos oportunidades) el relator deportivo estuvo en el despacho del secretario de Medios, Javier Lanari, y su visita hizo correr todo tipo de rumores.

Gabriel Anello Crédito: Instagram Gabriel Anello

Se decía, a propósito del inminente comienzo del mundial de futbol, que el Gobierno habría tentado a Anello con ser la voz que relate para la televisión pública los partidos del seleccionado capitaneado por Lionel Messi en el máximo evento, que comenzará el mes próximo. Después de varios días de silencio, desde Balcarce 50 desmintieron las versiones, y aseguraron que Anello estuvo por distintos despachos “porque es amigo del Presidente”. También explicaron que la tevé pública se “subirá” a otra señal, la de la FIFA, sin relatores propios, y arriesgaron que Anello relatará esos matches por radio Mitre. “Adorni no es lo mismo que otros políticos que se robaron medio PBI”, afirmó Anello días atrás, en defensa del jefe de Gabinete, y alineado con las críticas al kirchnerismo que son parte del discurso libertario.