Con polémica, Diputados aprobó la ley que condiciona la pauta oficial a que los medios acrediten “equidad de género”

Tras un fuerte debate, el oficialismo y los bloques aliados convirtieron esta madrugada en ley en la Cámara de Diputados el proyecto que establece la equidad de género, desde una perspectiva de diversidad sexual, en los medios de comunicación. El grueso de la bancada opositora de Juntos por el Cambio se retiró del debate por considerar que uno de los artículos de la norma atentaría contra la libertad de expresión, porque condiciona el reparto de la pauta oficial a la obtención de un certificado que acredite el cumplimiento de la ley.

El proyecto, que obtuvo 134 votos afirmativos y 9 negativos –con 107 diputados ausentes-, establece que en los servicios de comunicación de gestión estatal es obligatorio que rija el principio de equidad sobre la totalidad de la planta incluyendo los cargos de conducción, así como debe garantizarse una proporción no inferior al 1% de personal de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex. Para los servicios de gestión privada se crea un registro y expedirá un certificado de equidad para aquellos que incluyan el principio de equidad a sus estructuras. Los servicios de comunicación privados que obtengan el certificado de equidad tendrán preferencia en la asignación de publicidad oficial.

Este último punto fue el que mayor polémica desató en el recinto. El oficialismo, en las voces de los diputados Mónica Macha y Pablo Carro, negaron que este artículo –el octavo- tuviera un sentido punitivo. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio la diputada Karina Banfi –quien solicitó en vano que el artículo fuese modificado- marcó sus reparos.

“¿Este es un proyecto de acción afirmativa para promover el lugar de las mujeres en los medios de comunicación, o también aprovechamos el momento para regular la pauta oficial?”, acicateó la legisladora. “Lo que hoy vamos a votar es una censura indirecta: nos estamos metiendo a regular la pauta oficial donde le ponemos condicionamientos para poder adquirirla”, advirtió

En el mismo sentido se pronunció la diputada Silvia Lospennato, que le apuntó al artículo 8 de la norma. “En esta ley les condicionamos la pauta oficial, y lamentablemente esto es así y no se hizo una evaluación de lo que significan estos requisitos, que son fáciles para cumplir por los medios grandes, pero no para los chicos. Para ellos va a ser imposible conseguir ese certificado y por ende van a quedar a la cola del reparto de la publicidad oficial, todo lo contrario de lo que se quiere promover. Y esto pasa cuando no tenemos la capacidad de reconocer que está mal escrita la ley. Tiene buenas intenciones, pero está mal escrita”.

En el mismo sentido se pronunció la cordobesa Alejandra Vigo, que adelantó el voto positivo en general de Córdoba Federal pero el rechazo al artículo de la polémica.

“En el manejo discrecional de la pauta oficial para los medios en la Argentina, nosotros no estamos de acuerdo, no podemos acompañar. Creemos que es en la Argentina uno de los pilares que deben resguardarse y es un tema que viene a oscurecer uno de los objetivos tan importantes que tiene este proyecto”, sostuvo.

A la hora de la votación en particular de este artículo, los diputados opositores que se habían ausentado en la votación en general volvieron a conectarse al sistema remoto para intentar modificar su redacción. El resultado arrojó 126 votos negativos, 78 positivos y 2 abstenciones.