Con receta propia y perfil de outsider, Facundo Manes retoma su plan 2023

Facundo Manes vuelve al ruedo. En medio de las turbulencias que generan las pugnas facciosas en Juntos por el Cambio, el médico radical retomará la actividad con un raid por Mar del Plata, una vidriera durante los veranos para los políticos con aspiraciones. Atento al creciente malestar social con la dirigencia, el diputado nacional quiere mantener su perfil de outsider para empezar a tejer con sigilo su plan presidencial.

Mientras el larretismo siembra desconfianza sobre sus ambiciones (deslizan haberlo notado “apagado” tras las elecciones) y Emilio Monzó, uno de sus aliados en la interna contra Diego Santilli, se aísla del “proyecto colectivo” de Manes, el neurocientífico confía en su receta: contactos estrechos en las calles y un discurso llano, sin tinte político . Descreído del valor de la rosca y del peso de las estructuras partidarias o los acuerdos de cúpula, el neurólogo recorrerá el país durante 2022 para “explicar” sus ideas.

Ante un Gerardo Morales, jefe de la UCR, que se muestra hiperactivo para tener mayor centralidad en JxC, Manes apuesta todas sus fichas a una construcción que genere un cambio “desde abajo hacia arriba”. Para el médico radical, la sociedad precisa ser “inspirada”, más que administrada. Como hizo con la neurociencia, Manes quiere evangelizar con su mensaje político.

Alertado por los síntomas de la economía, Manes está convencido de que la Argentina requerirá de un gran acuerdo para surfear la profunda crisis. Desde que se involucró en política, una jugada apalancada por los caciques de la UCR para disputarle el liderazgo de JxC a Pro, el neurocientífico mantiene su diagnóstico: el país necesita un “nuevo pacto social”, como ocurrió en 1983 con la vuelta de la democracia y el triunfo electoral de Raúl Alfonsín. “No tengo dudas de que los argentinos van a elegir un liderazgo que logre inspirarlos en el 2023″, señala Manes a LA NACION, en una parada de su viaje desde Pinamar a Mar del Plata, donde mañana presentará el libro Ser humanos, que escribió junto con Mateo Niro. Hoy se mostrará con trabajadores del puerto, hoteleros, enfermeras y jóvenes.

Cerca de Manes aventuran un escenario inusual para la contienda por la presidencia. Críticos del rumbo de la administración kirchnerista (un gobierno de “aguante”), sostienen que el próximo presidente deberá reunir un amplio consenso. “No alcanza con apelar a la grieta que nos empobrece y nos embrutece. El futuro del país está en quien tenga la capacidad de inspirar a todos los argentinos con un verdadero proyecto colectivo”, subraya Manes.

Facundo Manes y Diego Santilli en el búnker de Juntos por el Cambio Santiago Hafford - LA NACION

Después de descansar junto a su familia en los Estados Unidos, el médico intuye que hay un marcado hastío en todos los estamentos sociales con “las telenovelas” o internas entre dirigentes y que la ciudadanía reclama “soluciones e ideas” a sus gobernantes. Por eso, pretende que Juntos por el Cambio muestre una mayor iniciativa y discuta un acuerdo programático: “La oposición debe convertirse en proposición. Es el único camino para sacar a la Argentina de la decadencia y encaminarla hacia la modernidad”, repite el médico. En paralelo a su labor como legislador nacional, Manes recorrerá el país durante este año. Su plan es permanecer dos o tres días en cada provincia, una forma de diferenciarse de los referentes que hacen visitas relámpago. En esa gira auscultará si tiene o no chances de pelear por la presidencia en 2023. “Dicen que está apagado, pero Facundo está metido. Va a ir a fondo”, comenta uno de los socios de Manes en el radicalismo.

Allegados al médico dicen que no le molesta que Morales intente posicionarse en la carrera presidencial. Es más, Manes pretende que “la nueva UCR” compita en todas las categorías en 2023. “No hay que tenerle miedo al disenso, respetuoso y argumentado”, sostiene el neurólogo. Algunos radicales, incluso, hablan de un pacto implícito entre Manes y Morales para evitar tensiones. “Los dos van a correr e irá el que mejor esté”, dicen. Si bien sabe que la UCR es su principal sostén, el médico quiere una base de sustentación más amplia: “No hay que hablarles solo a los radicales”, comentan.

En el entorno del diputado relativizan el coqueteo de Monzó con el proyecto presidencial de Larreta. Lo valoran como dirigente, pero entienden que a la ciudadanía no le preocupa “la rosca” o los armados políticos. “Un acuerdo entre cinco dirigentes en una mesa no sirve si no representan lo que quiere la sociedad”, evangeliza Manes ante los suyos. Por ese motivo, el médico será cauto y evitará hablar de candidaturas o entrometerse en las internas de JxC. “Si la sociedad no exige este cambio radical, ningún dirigente solo lo va a poder hacer”, avisa el neurólogo. Se siente “sincronizado emocionalmente” para “poner el cuerpo”, no para candidatearse. “Voy para adelante”, le dijo a uno de los jefes de la UCR tras su vuelta al ruedo.

Facundo Manes Santiago Filipuzzi - LA NACION

En sus equipos técnicos no solo están alarmados por el estancamiento de la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda -sospechan que Martín Guzmán pide postergar el ajuste hasta 2023-, sino también por el crecimiento de la inflación y el deterioro en materia de educación. Incluso, Manes se mostró preocupado las estadísticas de graduados en las universidades del conurbano en relación a la cantidad de estudiantes que ingresan a las casas de estudio.

Mientras Monzó le advierte que deberá darle “volumen político” a su armado si quiere tener chances de llegar a la presidencia, Manes confía en su instinto. “La Argentina necesita dejar el monólogo con la coyuntura y empezar a dialogar con una estrategia de largo plazo. La antinomia en la oposición distrae de lo importante”, dice.