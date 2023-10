escuchar

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se refirió esta tarde al escándalo de Martín Insaurralde desatado tras filtración de videos y fotos suyas junto a la modelo Sofía Clerici, disfrutando de unas lujosas vacaciones en un yate, que derivó en la renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires y en una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. “No crean que estoy sentado como el estúpido ese que se fue a Marbella”, apuntó el mandatario local.

“Estoy al tanto de todas las necesidades de ustedes, no crean que estoy ajeno. No crean que estoy sentado allá y estoy pensando como el estúpido ese que se fue a Marbella. Yo estoy pensando cuando tengo que venir a Santa Teresa o María Cristina. Ustedes me van a tener siempre”, destacó Insfrán durante una charla con familias de distintas comunidades wichis.

“Mis funcionarios tienen que cumplir esto porque se predica con el ejemplo. Si dicen que yo soy el jefe, y yo demuestro una actitud diferente a lo que digo, no sirvo como jefe”, continuó Insfrán.

Además, se diferenció del gobernador Axel Kicillof, que aceptó la renuncia de Insaurralde. Es igual que un padre. Un padre educa a un hijo de acuerdo al comportamiento que uno tiene, entonces se predica con el ejemplo. Mis funcionarios que actúan o hacen un hecho de esa naturaleza por más renuncia que pongan yo no los voy a aceptar. Les voy a rechazar la renuncia y los voy a echar”, afirmó Insaurralde al respecto.

De este modo, el gobernador de Formosa cruzó al exjefe de ministros bonaerense de su propio espacio en pleno encuentro de candidatos y dirigentes Unión por la Patria.

A fines de junio, Gildo Insfrán ganó las elecciones en Formosa y obtuvo su octavo mandato consecutivo de la provincia. El candidato del Partido Justicialista fue reelecto como gobernador con un 69,92% de los votos.

¿Quién es Gildo Insfrán?

El flamante gobernador reelecto de Formosa, Gildo Insfrán, es un caudillo peronista que gobierna la provincia desde el año 1995 sin ninguna interrupción. Nacido en la ciudad de Laguna Blanca en 1951, este médico veterinario de 72 años maneja un estado omnipresente que recibe financiamiento por parte del ejecutivo nacional.

Según los analistas políticos, una de las razones por las que ganar las elecciones para Insfrán es prácticamente un trámite es el sistema electoral llamado Ley de Lemas. En estas elecciones, por caso, este sistema permitió que en el cuarto oscuro haya 64 boletas azules con su rostro para gobernador. Las boletas del PJ, que ocupaban el 70 por ciento de los pupitres del cuarto oscuro, tienen diversos candidatos a intendentes, legisladores o concejales, pero cada una de ellas suma votos para Insfrán.

Los opositores consideran que Gildo Insfrán tiene un exagerado poder en la provincia, a tal punto que lo consideran un “señor feudal”. En respuesta a estas críticas, el propio gobernador replicó: “Si no estoy equivocado un señor feudal es quien tiene una gran extensión de tierra y les cobra a sus vasallos por ocuparlas. En todo el país, Formosa está quinta entre los que tienen su tierra y la ciudad de Buenos Aires es donde menos propietarios hay. Entonces, la ciudad de Buenos Aires es feudal porque donde hay mas vasallos, que son los inquilinos”.

Otro de los puntos por los que el recientemente reelecto gobernador formoseño es criticado es, precisamente, por la cantidad de veces que se convirtió en mandatario provincial, ya que con este mandato lograría pasar 32 años al frente del Ejecutivo provincial, un récord en el país. De hecho, Juntos por el Cambio presentó un recurso para impedir su reelección. Pero la Corte Suprema no se pronunció al respecto.

