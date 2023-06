Elecciones 2023: Gildo Insfrán aseguró que será gobernador de Formosa “hasta que el pueblo diga”

escuchar

LAGUNA BLANCA (Formosa).- Al votar en la escuela donde estudió, en la ciudad de Laguna Blanca, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, aseguró que va a seguir en su cargo “hasta que el pueblo diga”, sostuvo que la fórmula presidencial que integran Sergio Massa y Agustín Rossi “es la que permitió la unidad” y dijo que “hoy no hay ninguna fórmula ganadora y el proceso electoral recién empieza”.

Votación de Gildo Insfran en la provincia de Formosa Fernando Font

De buen humor, sonriente, pidiendo disculpas porque con su hipoacusia no entendía bien las preguntas, Insfrán contestó decenas de preguntas de periodistas locales y nacionales frente a la mesa 713 de la Escuela de Frontera N° 6 José Hernández, donde votó.

Allí insfrán confirmó que se anotó en la lista de senadores nacionales por Formosa como suplente, junto con José Mayans, que es el otro dirigente formoseño que busca renovar su banca. Cuando se le preguntó por qué se anotaba en la carrera para senador nacional, si la Constitución le aseguraba la posibilidad de la reelección contestó con picardía: “Por ahí me voy de acá [de la gobernación] y me voy al Senado, y ustedes estarán muy contentos”.

De pantalón negro, camisa azul a pintitas y zapatillas, Insfrán se abrazó con señoras, chicas; se sacó selfies con la autoridades de mesa, con los votantes que entraban y salían del cuarto oscuro. Demoró mas de 20 minutos en llegar desde la puerta de la escuela donde votan mas de 2000 vecinos hasta su mesa electoral. Acá se dan dos besos, uno por mejilla, y él no dejó de repartirlos entre las vecinas y la fiscales de mesa.

Elecciones en Laguna Blanca, Formosa Fernando Font - LA NACION

Isnfrán, un veterinario de 72 años, de andar cansino y muy sonriente, llegó a las 10.10 caminando, con su hermano que vota aquí. Luego del sufragio afirmó que no había hablado ni con Cristina Kirchner ni con la autoridades nacionales sobre la fórmula presidencial.

En principio minimizó el cambio de fórmula que originalmente integraban Eduardo “Wado” de Pedro y Juan Maznur. “La política es así, no había ninguna fórmula, todo se sabe a último momento, había tiempo hasta el 24 a la noche”, dijo. Y opinó que no estaba seguro si era una mala o una buena fórmula, pero si que la que integra Sergio Massa garantizó la unidad.

Insfrán rechazó las críticas de la oposición cuando llaman a su Gobierno “régimen feudal”. Contestó: “Si no estoy equivocado un señor feudal es quien tiene una gran extensión de tierra y les cobra a sus vasallos por ocuparlas. En todo el país Formosa está quinta entre los que tienen su tierra y la ciudad de Buenos Aires es donde menos propietarios hay. Entonces la ciudad de Buenos Aires es feudal porque donde hay mas vasallos, que son los inquilinos”, razonó el gobernador.

Cuadro le preguntaron por su reelección indefinida como gobernador, dijo que la constitución local sobre prevé “la reelección” y no habla de que sea indefinida o no. Y no opinó sobre la decisión de la Corte de no pronunciarse sobre el recurso que presentó Juntos por el Cambio para impedir su reelección. “Yo no opino, soy un veterinario, no me hagan opinar sobre cuestiones jurídicas”, dijo el mandatario.

Al ser consultado sobre porque la gente lo votó durante 28 años dijo: “Preguntenle al pueblo que está acá”. Y negó que fuera por el reparto de bolsones de comida y mercadería. Luego, sostuvo que será gobernador “hasta que el pueblo diga, yo sigo, me debo al pueblo”. Fue electo por primera vez en 1995 y se mantiene desde entonces en el cargo. “Estoy agradecido con el pueblo que sigue confiando”, dijo.

Una de las claves de su triunfo es la ley de lemas que permite que en el cuarto oscuro haya 64 boletas azules con su rostro para gobernador, 17 boletas de Fernando Carbajal de Juntos por el Cambio y tres del desafiante del partido Libertad y Trabajo Francisco Paoltroni. Al abrirse la puerta del cuarto oscuro se advierte una marea de boletas azules, que cubre el 70% de los pupitres y en el rincón las boletas de los opositores.

Laguna Blanca es una ciudad de unso 15.000 habitantes, junto al Parque Nacional Río Pilcomayo. Tiene calles asfaltadas, casasa bajas, mucho verde y la ruta para llegar hasta aquí está cubierta de palmares. Hay una universidad provincial y carteles en todas la esquinas con la cara de Insfrán. Hay una leyenda en la entrada donde le agradecen al gobernador las mejoras en el pueblo que permitieron hasta construir una piscina olímpica y un estadio de fútbol. Abundan los vendedores callejeros de chipá con sus canastas y mesitas móviles cubiertas de manteles blancos, y otros que venden tabletas de maní.

Aquí es la ciudad natal de Insfrán y los vecinos lo conocen de chico o a sus parientes que siguen viviendo aquí. Los votantes de la escuela 6 se concentraron desde antes de las 8 cuando empezó la votación.

Había paisanos vestidos con bombachas de campo y alpargatas, con sombreros de ala ancha -porque el calor llegó a los 28 grados- mezclados con señoras elegantes de taco alto, arregladas para la ocasión, junto con centenares de vecinos de zapatillas y bermuda que aprovecharon el dia radiante para venir a votar temprano, antes de que apriete el sol de la siesta, tan caliente como en verano.