Con una cábala fija, Milei mira la final en Olivos, mientras que Karina envía un mensaje al Comité de Seguridad

Javier Milei pasó las últimas horas en la tranquilidad de la residencia oficial de Olivos. Allí, fiel a como lo hizo las veces anteriores, verá el partido por la final del Mundial de Fútbol entre Argentina y España, previsto para esta tarde. Lo hará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el microcine de la quinta.

En la previa al partido, la funcionaria bajó un mensaje contundente al Comité de Seguridad que interviene en la organización de lo que sucederá en las próximas horas en la calle, sea cual sea el resultado del partido entre la Argentina y España en Nueva York.

Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, Karina Milei transmitió que se trata de algo completamente “apartidario” y para el que se necesita la coordinación de todas las fuerzas. Emprendió así una cruzada que apunta a dejar “cualquier diferencia ideológica” afuera del trabajo que se da alrededor de la organización por las próximas 48 o 72 horas.

“Esto es apartidario. Necesitamos la colaboración de todos: Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. Hay que lograr que la recepción sea la mejor de todas. Coordinada y sin ideologías”, fue el mensaje que reconstruyeron cerca de la secretaria de la Presidencia.

“Es necesario que por 48/72 horas todo lo partidario quede a un costado”, resaltaron las fuentes. Se trata de un mensaje que va en línea con la decisión del mandatario de ofrecer la Casa Rosada al plantel, completamente vacía de personal y hasta de él mismo, detallaron.

En la Casa Rosada se muestran convencidos que hay que evitar situaciones como las que se dieron en la vuelta del conjunto local desde Qatar 2022.

“Así como si los jugadores deciden ir a Casa Rosada y el presidente decidió no estar allí si eso sucede, la idea es que en las calles pase lo mismo. que la coordinación sea sin ideología”, resaltaron altas fuentes al tanto del mensaje que bajó la mujer fuerte del Gobierno nacional.

En el Gobierno están convencidos de que, sea cual sea el resultado, saldrán millones de argentinos a las calles y quieren garantizar la tranquilidad y los festejos.

El mameluco, la cábala

Los hermanos Milei verán el partido juntos, cómo hicieron los anteriores, y el mandatario estará enfundado en su mameluco de YPF . “La única vez que me lo saqué nos hicieron un gol, así que no me lo saqué nunca más”, declaró en una entrevista radial después del partido por las semifinales, frente a Inglaterra.

Fanático y admirador del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y encabezado por Lionel Messi, el mandatario decidirá después del encuentro un posible feriado para las próximas horas. Una decisión que fuentes de Balcarce 50 dejaron abierta desde el viernes.

Las mismas fuentes apuntaron a que la medida se terminará de comunicar por los canales oficiales después del partido. Ahí se sabrá, en caso de tomarse la decisión, los alcances que tendrá.

Aunque inicialmente se habló de un posible asueto, la opción más barajada por estas horas es la de un feriado. Que se dictaría, para lunes o martes, dependiendo de cuándo decida volver la selección al país. En ningún caso sería de 48 horas.

En la previa, este sábado a la noche, el presidente cenó liviano y escuchó ópera junto al profesor Juan Carlos de Pablo, con quien lo une una relación de admiración y amistad profunda.

También se mostró activo en redes con contenido futbolístico y espera la hora del partido ansioso y expectante, “como todos los argentinos”. Después llegará la hora de las definiciones. Siempre bajo la premisa de que nadie debe apropiarse del festejo de los jugadores, una directiva indiscutible para Balcarce 50.