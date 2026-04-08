Con una misa y una caravana comienzan este sábado los homenajes a Francisco en el primer aniversario de su muerte

Con una misa en la basílica de San José de Flores y una “caravana misionera” que recorrerá lugares identificados con la vida del cardenal Jorge Bergoglio en Buenos Aires, se pondrán en marcha este sábado los homenajes para recordar la obra del papa Francisco, en el primer aniversario de su muerte.

Las actividades que desarrollará la Iglesia se extenderán durante todo el mes y el martes 21 –fecha del aniversario-, el Episcopado reunirá, a las 17, a todos los obispos del país en una misa en la Basílica de Luján para la celebración central. Será encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, y se le cursó una invitación al presidente Javier Milei.

El Equipo de Sacerdotes de Barrios Populares y Villas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires preparó una agenda de actividades con el lema “Pacto de amor a Francisco”, que se iniciará con la misa de este sábado, a las 11, en San José de Flores, avenida Rivadavia 6950, el sitio en el que el papa argentino descubrió a los 17 años su vocación sacerdotal, según él mismo reveló.

La convocatoria del Equipo de Sacerdotes de Barrios Populares y Villas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires

Luego habrá una peregrinación hasta la parroquia María, Madre del Pueblo (avenida Perito Moreno 1700, en el barrio Ricciardelli, ex Villa 1, 11, 14, de Flores), para renovar el compromiso de sostener el legado de Francisco. La marcha recorrerá lugares emblemáticos, como la casa en la que nació Jorge Bergoglio (en Varela 268), la escuela primaria N° 8 en la que estudió (Varela 358(, la Casa Comunitaria San José (Directorio 2208), la casa de la infancia situada en Membrillar 531, el Hospital Piñero (Varela 1301), el cementerio de Flores (Varela 1700), el Centro Barrial San Francisco y Santa Clara (Castañares 2256), el Club Atlético San Lorenzo (avenida Perito Moreno y Bonorino) y la cancha de la parroquia Madre del Pueblo (Manzana 3, casa 1).

El programa incluye un cierre musical, a cargo del conjunto Los Manseros Santiagueños.

La misa en Luján

El acto central en la Basílica de Luján, el martes 21, contará con los obispos de todo el país, que se trasladarán desde Pilar, donde el día anterior iniciarán la asamblea plenaria del Episcopado, que se extenderá durante toda la semana.

Además de invitar al presidente Milei, la Conferencia Episcopal hizo lo propio con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, todos los gobernadores provinciales y autoridades municipales.

Los obispos celebrarán una misa por Francisco en la Basílica de Luján Noelia Marcia Guevara/AFV

El mismo martes 21, por la noche, la arquidiócesis de Buenos Aires celebrará una misa en memoria del papa argentino en la Basílica de San José de Flores.

El domingo 26, como parte de las celebraciones por el Día del Buen Pastor, el Episcopado dispuso que se realicen actividades de homenaje a Francisco en las iglesias de todas las diócesis.

En tanto, distintas organizaciones sociales y sindicales, encabezadas por la Asociación Bancaria, realizarán una semana solidaria nacional para mantener vigente el legado de Francisco, con acciones comunitarias en distintos puntos del país.

La convocatoria apunta a revalorizar los principios de la justicia social, la inclusión y la defensa de los sectores más vulnerables, a través de acciones abiertas.

Acto en la UCA

La Universidad Católica Argentina (UCA) sumará su homenaje con el acto “Francisco para siempre”, que se realizará el lunes 27, a las 17, en el auditorio San Agustín del campus universitario, avenida Alicia Moreau de Justo 1300, en Puerto Madero. El acto es organizado por el Instituto Papa Francisco, que preside el padre Fabián Báez.

Se presentarán obras de la “Misa criolla”, de Ariel Ramírez y Félix Luna, y un panel sobre el legado del papa argentino en el mundo contemporáneo, con el economista Martín Guzmán y el doctor Jorge Triaca.

La UCA realizará un encuentro el 27 de abril para recordar al papa Francisco UCA

El Coro Padre Carlos Mugica, del Barrio 31, entonará la canción “La vida como viene”, que constituye el lema de los Hogares de Cristo, centros de recuperación de personas que cayeron en adicciones, creados por inspiración de Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires.

Hablarán, además, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, el padre Báez y el rector de la UCA, doctor Miguel Angel Schiavone.